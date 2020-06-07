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07 июня 2020, 14:25 6

На Луганщину заехали две колонны российских военных грузовиков

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07 июня 2020, 14:25 6
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Грузовики направились в западном направлении
Фото: АР
Грузовики направились в западном направлении

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал две автоколонны грузовиков около поселка Черемшиное за 59 км от оккупированного Луганска, которая ехала из России.

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ, пишет RegioNews.

Дрон обнаружил по крайней мере 12 грузовиков военного типа и сопутствующую легковую машину. Впоследствии колонна увеличилась до 16 транспортных средств, а позже беспилотник зафиксировал вторую автоколонну из 5 грузовиков военного типа.

Они въхали в Украину, проехали мимо первой неподвижной автоколонны и направились в западном направлении.

Напомним, за прошедшие сутки в результате обстрелов четыре военнослужащих получили ранения, а один – боевую травму.


Луганская область Луганщина РФ Россия военная техника Украина
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