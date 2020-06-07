На Луганщину заехали две колонны российских военных грузовиков
Грузовики направились в западном направлении
Грузовики направились в западном направлении
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал две автоколонны грузовиков около поселка Черемшиное за 59 км от оккупированного Луганска, которая ехала из России.
Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ, пишет RegioNews.
Дрон обнаружил по крайней мере 12 грузовиков военного типа и сопутствующую легковую машину. Впоследствии колонна увеличилась до 16 транспортных средств, а позже беспилотник зафиксировал вторую автоколонну из 5 грузовиков военного типа.
Они въхали в Украину, проехали мимо первой неподвижной автоколонны и направились в западном направлении.
Напомним, за прошедшие сутки в результате обстрелов четыре военнослужащих получили ранения, а один – боевую травму.
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