На Луганщину заехали две колонны российских военных грузовиков

Грузовики направились в западном направлении

Фото: АР

Грузовики направились в западном направлении

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал две автоколонны грузовиков около поселка Черемшиное за 59 км от оккупированного Луганска, которая ехала из России.

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ, пишет RegioNews.

Дрон обнаружил по крайней мере 12 грузовиков военного типа и сопутствующую легковую машину. Впоследствии колонна увеличилась до 16 транспортных средств, а позже беспилотник зафиксировал вторую автоколонну из 5 грузовиков военного типа.

Они въхали в Украину, проехали мимо первой неподвижной автоколонны и направились в западном направлении.

Напомним, за прошедшие сутки в результате обстрелов четыре военнослужащих получили ранения, а один – боевую травму.