В Днепропетровской области в реку обвалился мост вместе с фурой

Пострадавших и жертв нет

Фото: из открытых источников

Пострадавших и жертв нет

В селе Алексеевка Никопольского района обрушился Алексеевский мост через залив Каховского водохранилища. В результате обвала в воду упал грузовой автомобиль MAN, который проезжал по мосту.

Об этом сообщает "Укравтодор", пишет RegioNews.

Местные жители помогли водителю выбраться из кабины автомобиля. Мужчина не пострадал, от госпитализации отказался.

На место ЧП вызвали полицию, ГСЧС и представителей местной власти. Прохожих не допускают к месту происшествия. Из автомобиля в реку вылилось топливо.

Как сообщают спасатели, мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища находится на трассе Н-23 Кропивницкий - Запорожье. Длина моста 120, высота 5м. Состоит из семи железобетонных опор и шести металлических секций (длина одной секции- 20м). Владелец здания - Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время на месте работают представители служб. Объезд организован через с.Старозаводское Никопольского района.

По данным "Укравтодор", данный мост относился к категории "ограниченно трудоспособных", хуже - только "нетрудоспособные мосты". В Украине из всех обследованных мостов 27% - ограниченно работоспособные. Всего в стране более 16 тысяч искусственных сооружений (мостов, путепроводов).

Заезд на мост был разрешен только транспорту весом менее 10 тонн. Также на нем ограничено движение - до 10 км/час.

Напомним, сегодня во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский объявил о Национальной программе восстановления мостов. Программа рассчитана на 5 лет. В этом месяце планируется начать реализацию программы на первые 30 мостов.