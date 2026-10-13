Отжали двери гаража и угнали мотоцикл: в Днепре задержали двух подозреваемых

Фото: полиция Днепропетровской области

В Днепре стражи порядка задержали двух мужчин в возрасте 35 и 47 лет по подозрению в незаконном завладении мотоциклом. По данным следствия, они проникли в гараж в Соборном районе города, угнали транспортное средство и перевезли его в Никопольский район

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Преступление произошло 12 сентября. По версии следствия, мужчины заранее подготовились к угону и приехали в гараж на автомобиле. Отжав дверь, они проникли внутрь и забрали мотоцикл.

Один из фигурантов уехал на угнанном транспорте, а другой сопровождал его автомобилем. По дороге он приобрел на автозаправочной станции горючее для мотоцикла. Впоследствии мужчины оставили транспортное средство на стоянке, а спустя некоторое время вернулись за ним.

Сотрудники криминальной полиции установили последовательность действий подозреваемых и отследили их маршрут. 7 октября правоохранители провели обыски по местам нахождения мужчин при силовой поддержке спецназовцев КОРД и во взаимодействии с полицейскими Никопольского районного управления.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли похищенный мотоцикл и другие вещественные доказательства. Оба мужчины были задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По информации полиции, ранее они уже попадали в поле зрения правоохранителей.

Следователи процессуального руководства Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортным средством.

Одному из мужчин также сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 407 УК Украины.

Напомним, что в Николаеве судили мужчину за кражу из магазина "Аврора". Мужчина украл 13 шоколадок на сумму 1772 гривен. Продавщица заметила воровство, побежала за ним, требовала вернуть товар. Однако мужчина начал убегать.