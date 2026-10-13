На Львовщине в результате падения российского БпЛА пострадали три человека
Днем 13 октября в селе Малехов Львовского района во время воздушной тревоги упал подбитый вражеский беспилотник
Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews.
Повреждения получили частные жилые дома. Пострадали три человека.
На месте работают все профильные службы.
Напомним, что российские войска атаковали 13 октября Шевченковский район Харькова. Дрон попал крышу супермаркета: пострадали два человека.
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