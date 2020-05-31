После столкновений пункт пропуска "Тиса" возобновил работу

Полиция разыскивает инициаторов акции

Фото: ГПСУ

Полиция разыскивает инициаторов акции

Пункт пропуска "Тиса" на украинском-венгерской границе снова работает на въезд и на выезд из Украины.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы, передает RegioNews.

С гражданами, которые путем блокирования въездного и выездного направлений сделали невозможным пропуск, проведены соответствующие мероприятия и разъяснительную работу. Соответствующие материалы будут переданы сотрудникам компетентных правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря Чопского пограничного отряда Елены Трачук, полиция разыскивает инициаторов акции, а также лиц, которые блокировали движение на границе.

Как заявил председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров, владельцы так называемых "итальянских бусов" теперь платят пошлину из итальянских товаров, которые они провозят, и только тогда могут попасть на территорию Украины.

Он считает, что таким образом власть создала прецедент наполнения госбюджета.

Сегодня на Закарпатье мы создали прецедент: первые "итальянские" бусы декларируют товары, ввозимые на территорию Украины, платят деньги в "Ощадбанке" и уже так выезжают с территории таможенного пункта "Тиса". В результате договоренности с перевозчиками была установлена ​​единая сумма - она ​​составляет 0,55 евроцента за 1 кг товара", - сказал Петров.

Он добавил, что акцию на границе спровоцировало данное им поручение от 27 мая.

Мною было дано поручение правоохранительным органам, прокуратуре, СБУ усилить контроль за перемещением так называемых "итальянских" бусиков, которые через пункт пропуска Захонь-Чоп прибывают на территорию Украины из итальянского направлении", - добавил Петров.

Напомним, утром 31 мая водители микроавтобусов заблокировали пункт пропуска "Тиса" на границе с Венгрией из-за невозможности попасть в Украину.