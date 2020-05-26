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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
26 мая 2020, 20:29 21

Массовое убийство на Житомирщине: семерых погибших похоронили в Киеве

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26 мая 2020, 20:29 21
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Фото: НГУ
Они прошли ожесточенные бои на фронте, куда ушли добровольцами

26 мая на Лесном кладбище Киева похоронили семерых погибших в стрельбе возле села Новоселица Попельнянского района Житомирской области.

Об этом сообщает отделение информации и коммуникации Нацгвардии, передает RegioNews.

Отмечается, что они были ветеранами Российско-Украинской войны и служили в батальоне имени генерала Сергея Кульчицкого Национальной гвардии.

Провести бойцов в последний путь приехали родственники и близкие, друзья, боевые товарищи, ветераны и те, кто бок о бок защищали Украину на восточных рубежах вместе с погибшими", - говорится в сообщении.

В Нацгвардии также сообщили, что погибшие дружили много лет, вместе прошли все ужасы войны, участвовали в боях под Дебальцево, Славянском, Попасной и Авдеевкой.

Нас всех объединила война. После ротации с востока мы также собирались и здесь, в Киеве, дружили семьями. Ребята были хозяйственные и общительными, веселыми и искренними. Это невосполнимая потеря для всех, кто их знал ", - сказал бывший гвардеец Павел Скшетуский.

После панихиды погибших похоронили со всеми воинскими почестями на Аллее Героев.

Напомним, 22 мая около 1:00 ночи в селе Новоселица Попельнянского района возле частных прудов местный житель, арендатор водоема, во время конфликтной ситуации с отдыхающими расстрелял семерых людей из ружья.


Нацгвардия убийство Житомирская область расстрел
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