Массовое убийство на Житомирщине: семерых погибших похоронили в Киеве

Они прошли ожесточенные бои на фронте, куда ушли добровольцами

Фото: НГУ

Они прошли ожесточенные бои на фронте, куда ушли добровольцами

Об этом сообщает отделение информации и коммуникации Нацгвардии, передает RegioNews.

Отмечается, что они были ветеранами Российско-Украинской войны и служили в батальоне имени генерала Сергея Кульчицкого Национальной гвардии.

Провести бойцов в последний путь приехали родственники и близкие, друзья, боевые товарищи, ветераны и те, кто бок о бок защищали Украину на восточных рубежах вместе с погибшими", - говорится в сообщении.

В Нацгвардии также сообщили, что погибшие дружили много лет, вместе прошли все ужасы войны, участвовали в боях под Дебальцево, Славянском, Попасной и Авдеевкой.

Нас всех объединила война. После ротации с востока мы также собирались и здесь, в Киеве, дружили семьями. Ребята были хозяйственные и общительными, веселыми и искренними. Это невосполнимая потеря для всех, кто их знал ", - сказал бывший гвардеец Павел Скшетуский.

После панихиды погибших похоронили со всеми воинскими почестями на Аллее Героев.

Напомним, 22 мая около 1:00 ночи в селе Новоселица Попельнянского района возле частных прудов местный житель, арендатор водоема, во время конфликтной ситуации с отдыхающими расстрелял семерых людей из ружья.