Масове вбивство на Житомирщині: сімох загиблих поховали у Києві
26 травня на Лісовому кладовищі Києва поховали сімох загиблих у стрілянині неподалік села Новоселиця Попільнянського району Житомирської області.
Про це повідомляє відділення інформації та комунікації Нацгвардії, передає RegioNews.
Зазначається, що вони були ветеранами Російсько-Української війни і служили в батальйоні імені генерала Сергія Кульчицького Національної гвардії.
Провести бійців у останню путь приїхали родичі та близькі, друзі, бойові побратими, ветерани та ті хто пліч-о-пліч боронили Україну на східних рубежах разом із загиблими", - йдеться в повідомленні.
У Нацгвардії також повідомили, що загиблі товаришували багато років, разом пройшли всі жахіття війни, брали участь у боях під Дебальцеве, Слов’янськом, Попасною та Авдіївкою.
Нас всіх об’єднала війна. Після ротацій зі сходу ми також збирались і тут, у Києві, товаришували сім’ями. Хлопці були хазяйновитими та товариськими, веселими і щирими. Це непоправна втрата для всіх, хто їх знав", - сказав колишній гвардієць Павло Скшетуський.
Після панахиди загиблих поховали зі всіма військовими почестями на Алеї Героїв.
Нагадаємо, 22 травня близько 1:00 ночі в селі Новоселиця Попільнянського району біля приватних ставків місцевий житель, орендар водойми, під час конфліктної ситуації з відпочиваючими розстріляв сімох людей з рушниці.
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