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26 мая 2020, 18:07 13

В Одессе трамвай дезинфицировали "святой водой"

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26 мая 2020, 18:07 13
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Двоих сотрудников "Одесгорэлектротранса" уволят за странную "дезинфекцию"
Фото: Пушкинская
Двоих сотрудников "Одесгорэлектротранса" уволят за странную "дезинфекцию"

Сотрудники "Одесгорэлектротранса" брызгали на пол вагона водой из ведра, а один из них утверждал, что в ведре - "святая вода".

Видео "дезинфекции" опубликовали в соцсетях, пишет RegioNews.

Как сообщили в пресс-службе ОГЭТ, "горе-специалисты грубо нарушили все возможные нормы".

Санитарная обработка должна проводиться без пассажиров, кроме того, поливание пола неизвестной жидкостью из ведра не имеет ничего общего с дезинфекцией, - говорится в сообщении.

Руководство ОГЭТ просит прощения за неадекватное поведение своих сотрудников. В пресс-службе заявили, что "святителей-дезинфекторов" в ближайшее время уволят. Накажут и руководство трамвайного депо.

Сьогодні до соцмереж потрапило відео, на якому два працівника КП "Одесміськелектротранс" проводять дезинфекцію...

Опубліковано КП "Одесгорэлектротранс" Понеділок, 25 травня 2020 р.

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Одесса транспорт дезинфекция трамвай святая вода
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