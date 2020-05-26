В Одессе трамвай дезинфицировали "святой водой"
Сотрудники "Одесгорэлектротранса" брызгали на пол вагона водой из ведра, а один из них утверждал, что в ведре - "святая вода".
Видео "дезинфекции" опубликовали в соцсетях, пишет RegioNews.
Как сообщили в пресс-службе ОГЭТ, "горе-специалисты грубо нарушили все возможные нормы".
Санитарная обработка должна проводиться без пассажиров, кроме того, поливание пола неизвестной жидкостью из ведра не имеет ничего общего с дезинфекцией, - говорится в сообщении.
Руководство ОГЭТ просит прощения за неадекватное поведение своих сотрудников. В пресс-службе заявили, что "святителей-дезинфекторов" в ближайшее время уволят. Накажут и руководство трамвайного депо.
Сьогодні до соцмереж потрапило відео, на якому два працівника КП "Одесміськелектротранс" проводять дезинфекцію...Опубліковано КП "Одесгорэлектротранс" Понеділок, 25 травня 2020 р.
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