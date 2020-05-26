На Донбассе боевики обстреляли защитников Водяного из гранатометов

За сутки зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня

За сутки зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня

В зоне проведения ООС на Донбассе подразделения Вооруженных сил вблизи Водяного попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Это единственный случай обстрела украинских позиций вооруженными формированиями РФ за сутки, подразделения Объединенных сил из имеющихся огневых средств отреагировали на агрессивные действия противника.

С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

На участках разведения режим "Тишина" соблюдался, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также среди личного состава сил ООС обнаружен один случай заболевания Covid-19, принимаются все меры для недопущения распространения вируса среди военных.

Напомним, 25 мая боевики 16 раз нарушали режим прекращения огня, используя запрещенные минскими договоренностями вооружения минометы калибров 120 мм и 82 мм.