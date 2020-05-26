16:44  26 мая
День Киева будут праздновать в онлайн-формате
20:09  26 мая
В Ровенской области на месяц отложили запуск общественного транспорта
14:53  26 мая
Дело Шеремета: сумму залога для Яны Дугарь собрали за 3 часа
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
26 мая 2020, 18:07 13

На Донбассе боевики обстреляли защитников Водяного из гранатометов

Читайте також
українською мовою
26 мая 2020, 18:07 13
Читайте також українською мовою
За сутки зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня
За сутки зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня

В зоне проведения ООС на Донбассе подразделения Вооруженных сил вблизи Водяного попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Это единственный случай обстрела украинских позиций вооруженными формированиями РФ за сутки, подразделения Объединенных сил из имеющихся огневых средств отреагировали на агрессивные действия противника.

С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

На участках разведения режим "Тишина" соблюдался, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также среди личного состава сил ООС обнаружен один случай заболевания Covid-19, принимаются все меры для недопущения распространения вируса среди военных.

Напомним, 25 мая боевики 16 раз нарушали режим прекращения огня, используя запрещенные минскими договоренностями вооружения минометы калибров 120 мм и 82 мм.


Донбасс ООС война обстрел АТО
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Пункты пропуска на Донбассе откроют не раньше 22 июня
26 мая 2020, 17:42
В штабе ООС сообщили о новом случае заболевания коронавирусом среди военных
26 мая 2020, 13:02
Сутки в ООС: оккупанты 16 раз нарушали режим прекращения огня
26 мая 2020, 08:29
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
25 мая 2020, 21:55
В "подарок" Зеленскому: Надежда Савченко дала интервью российскому ТВ
24 мая 2020, 14:56
Разделение оппозиционной платформы. Как Бойко и Левочкин хотят избавиться от Медведчука
25 мая 2020, 13:00
"Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
19 мая 2020, 12:00
Что может помешать Кернесу
22 мая 2020, 13:00
Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области
20 мая 2020, 12:00
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Павел Казарин
Иван Галунга
Все блоги »
Изгнание Балог из Мукачево, или Поможет ли Петрову доение овец
26 мая 2020, 14:00
Разделение оппозиционной платформы. Как Бойко и Левочкин хотят избавиться от Медведчука
25 мая 2020, 13:00
Все публикации »
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
16 мая 2020, 10:48
Все видео »
Хомко Владимир
Городской голова Ровно
Боговин Виталий
Кандидат на должность Главы Запорожской областной государственной администрации
Атрошенко Владислав
Городской голова Чернигова
Все досье »