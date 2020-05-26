В штабе ООС сообщили о новом случае заболевания коронавирусом среди военных
У полицейского из состава Объединенных сил подтвержден случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19.
Об этом сообщило командование Операции Объединенных сил в Facebook, передает RegioNews.
Установлено, что правоохранитель выполнял задания на одном из блокпостов в Донецкой области.
Больной сейчас находится в инфекционном отделении медицинского учреждения под наблюдением врачей, состояние его здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Все, кто контактировал с ним в течение последнего времени, изолированы, а в служебных помещениях проведена дезинфекция. Также контактные лица прошли медицинский осмотр и тестирование на Covid-19.
Командование Объединенных сил принимает все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в воинских коллективах.
Напомним, в Украине зафиксировали 21 584 случаев COVID-19, за прошедшие сутки заразились еще 339 человек, 21 больной умер, 341 пациент выздоровел.
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