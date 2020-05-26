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26 мая 2020, 13:02 11

В штабе ООС сообщили о новом случае заболевания коронавирусом среди военных

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26 мая 2020, 13:02 11
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Полицейский выполнял задание на одном из блокпостов в Донецкой области
Фото: из открытых источников
Полицейский выполнял задание на одном из блокпостов в Донецкой области

У полицейского из состава Объединенных сил подтвержден случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Об этом сообщило командование Операции Объединенных сил в Facebook, передает RegioNews.

Установлено, что правоохранитель выполнял задания на одном из блокпостов в Донецкой области.

Больной сейчас находится в инфекционном отделении медицинского учреждения под наблюдением врачей, состояние его здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Все, кто контактировал с ним в течение последнего времени, изолированы, а в служебных помещениях проведена дезинфекция. Также контактные лица прошли медицинский осмотр и тестирование на Covid-19.

Командование Объединенных сил принимает все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в воинских коллективах.

Напомним, в Украине зафиксировали 21 584 случаев COVID-19, за прошедшие сутки заразились еще 339 человек, 21 больной умер, 341 пациент выздоровел.

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