В штабе ООС сообщили о новом случае заболевания коронавирусом среди военных

Полицейский выполнял задание на одном из блокпостов в Донецкой области

Фото: из открытых источников

Полицейский выполнял задание на одном из блокпостов в Донецкой области

У полицейского из состава Объединенных сил подтвержден случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Об этом сообщило командование Операции Объединенных сил в Facebook, передает RegioNews.

Установлено, что правоохранитель выполнял задания на одном из блокпостов в Донецкой области.

Больной сейчас находится в инфекционном отделении медицинского учреждения под наблюдением врачей, состояние его здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Все, кто контактировал с ним в течение последнего времени, изолированы, а в служебных помещениях проведена дезинфекция. Также контактные лица прошли медицинский осмотр и тестирование на Covid-19.

Командование Объединенных сил принимает все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в воинских коллективах.

Напомним, в Украине зафиксировали 21 584 случаев COVID-19, за прошедшие сутки заразились еще 339 человек, 21 больной умер, 341 пациент выздоровел.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)