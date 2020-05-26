Сутки в ООС: оккупанты 16 раз нарушали режим прекращения огня

Потерь среди украинских военнослужащих нет

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Потерь среди украинских военнослужащих нет

За прошедшие сутки, 25 мая, боевики вновь нарушали режим прекращения огня, используя запрещенные минскими договоренностями вооружения: минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, вооружения БМП, пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, оккупанты нарушили "тишину" у Песков, Орехового, Богдановки, Павлополя, Авдеевки и Березового.

Кроме того, возе Марьинки в утреннее и вечернее время агрессор вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, а у Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов. В вечернее время активность российских наемников наблюдалась в районе Водяного.

По данным разведки, украинские военные ранили четырех боевиков.

"Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", - сказали в штабе.

В штабе отмечают, что с начала суток российские оккупационные войска активности не проявляли. И за текущие сутки потерь среди украинских защитников также нет.

Напомним, cутками ранее вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушали режим прекращения огня.