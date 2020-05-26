На Донбасі бойовики обстріляли захисників Водяного із гранатометів
В зоні проведення ООС на Донбасі підрозділи Збройних сил поблизу Водяного потрапили під обстріл із автоматичних станкових гранатометів.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Це єдиний випадок обстрілу українських позицій збройними формуваннями РФ за добу, підрозділи Об’єднаних сил із наявних вогневих засобів відреагували на агресивні дії противника.
Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
На ділянках розведення режим "Тиша" минулої доби дотримувався, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою.
Також серед особового складу сил ООС виявлено один випадок захворювання на Covid-19, вживаються усі заходи для недопущення поширення вірусу серед військових.
Нагадаємо, 25 травня бойовики 16 разів порушували режим припинення вогню, використовуючи заборонені мінськими домовленостями озброєння міномети калібрів 120 мм і 82 мм.
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