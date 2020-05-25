На Киевщине прекратили свою работу три районных больницы из-за COVID-19

Еще в одном общежитии обнаружили вспышку коронавируса

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Еще в одном общежитии обнаружили вспышку коронавируса

В Киевской области из-за обнаружения больных коронавирусом прекратили госпитализацию Бородянская и Мироновская центральные районные больницы, а также прекратила прием реанимационных больных Тетиевская центральная районная больница.

Об этом на брифинге сообщил и.о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает Regionews.

В области в связи с выявлением заболевших коронавирусом прекратила госпитализацию Бородянская и Мироновская центральные районные больницы. А прием реанимационных больных Тетиевская центральная районная больница", - сообщил он.

По его словам, возобновила работу Васильковская ЦРБ, которую ранее закрыли из-за больных COVID-19.

Кроме того, он отметил, что еще вспышку болезни зафиксировали в очередном общежитии, а именно в городе Переяславе. Оно расположено на территории студгородка, где проживает всего 165 человек.

Инфицированного обнаружили случайно после того, как его прооперировали в результате бытовой травмы. Ему сделали сначала быстрый, а потом ПЦР-тест, которые и показали наличие коронавирусной инфекции", - рассказал Володин.

Уже описан круг контактных лиц, которым делают необходимые анализы. По результатам будет понятно, будут ли вводить строгие меры об изоляции этого общежития.

Также получено позитивную новость об эпидокружении в общежитии города Украинка, где ранее была зафиксирована вспышка коронавирус.

"На сегодня в связи с повторными анализами в этом общежитии людей с этой болезнью нет. А значит, больше нет нужды в обсервации и изоляции тамошних жителей", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Киевской ОГА определились с датой ослабления карантина в области. Будет возобновлена работа городского и пригородного транспорта, детских садиков.