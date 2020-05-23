Ситуация на Донбассе: снайпер ранил украинского военнослужащего

Потери противника еще уточняются

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Потери противника еще уточняются

С начала суток 23 мая вооруженные формирования РФ шесть раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Оккупанты применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также 122 мм артиллерийские системы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

На все случаи агрессивных действий российских наемников подразделения Объединенных сил из имеющихся огневых средств отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника. Сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие прекратили враждебную активность", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил обстрелы по окраине Каменки, рядом с населенным пунктом Верхнеторецкое и у Авдеевки.

Также обстрелы были зафиксированы вблизи Майорска и недалеко от населенного пункта Сизое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Напомним, ранее сообщалось, что двое боевиков погибли, а еще один - получил ранения.