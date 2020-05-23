Ситуация на Донбассе: снайпер ранил украинского военнослужащего
С начала суток 23 мая вооруженные формирования РФ шесть раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.
Оккупанты применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также 122 мм артиллерийские системы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.
На все случаи агрессивных действий российских наемников подразделения Объединенных сил из имеющихся огневых средств отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника. Сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие прекратили враждебную активность", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил обстрелы по окраине Каменки, рядом с населенным пунктом Верхнеторецкое и у Авдеевки.
Также обстрелы были зафиксированы вблизи Майорска и недалеко от населенного пункта Сизое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Напомним, ранее сообщалось, что двое боевиков погибли, а еще один - получил ранения.
- 19:57 23 мая В Киеве нашли мертвым нардепа Валерия Давыденко
- 19:31 23 мая Ситуация на Донбассе: снайпер ранил украинского военнослужащего
- 18:26 23 мая Полиция открыла производство из-за акции под офисом Медведчука
- 17:24 23 мая В Запорожской области полиция изъяла наркотиков на 1 млн гривен
- 16:45 23 мая Полтавская область ослабляет карантин: показатели одни из лучших в Украине
- 16:12 23 мая В интернате на Ровенщине обнаружили новую вспышку коронавируса
- 22:03 22 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:00 18 мая Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
- 12:00 19 мая "Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
- 13:19 17 мая Олег Ляшко во второй раз стал отцом
- 12:00 20 мая Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области
- 13:00 22 мая Что может помешать Кернесу