В "подарок" Зеленскому: Надежда Савченко дала интервью российскому ТВ

Эфир скандальной программы запланирован сегодня на 18.00

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Эфир скандальной программы запланирован сегодня на 18.00

Об этом телеканал НТВ сообщил на странице в одной из соцсетей.

Надежда Савченко: убийца, которую сначала сделали героем Украины, а потом врагом народа", - говорится в рекламе эфира с Савченко.

Также в анонсе говорится, что интервью бывшего депутата для росТВ запланировано в качестве "подарка" главе Украины Владимиру Зеленскому к году его президентства.

Надежда Савченко: убийца, которую сначала сделали героем Украины, а потом врагом народа.



Смотрите ее первое интервью российскому телеканалу 24 мая в 18:00 на НТВ pic.twitter.com/2e388ZMRWY — НТВ (@ntvru) May 23, 2020

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