В "подарок" Зеленскому: Надежда Савченко дала интервью российскому ТВ
Эфир скандальной программы запланирован сегодня на 18.00
Эфир скандальной программы запланирован сегодня на 18.00
Бывший народный депутат Украины Надежда Савченко дала интервью для российского телеканала НТВ.
Об этом телеканал НТВ сообщил на странице в одной из соцсетей.
Надежда Савченко: убийца, которую сначала сделали героем Украины, а потом врагом народа", - говорится в рекламе эфира с Савченко.
Также в анонсе говорится, что интервью бывшего депутата для росТВ запланировано в качестве "подарка" главе Украины Владимиру Зеленскому к году его президентства.
Надежда Савченко: убийца, которую сначала сделали героем Украины, а потом врагом народа.— НТВ (@ntvru) May 23, 2020
Смотрите ее первое интервью российскому телеканалу 24 мая в 18:00 на НТВ pic.twitter.com/2e388ZMRWY
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