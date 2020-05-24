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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
24 мая 2020, 14:56 59

В "подарок" Зеленскому: Надежда Савченко дала интервью российскому ТВ

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24 мая 2020, 14:56 59
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Фото: скрин видео
Эфир скандальной программы запланирован сегодня на 18.00

Бывший народный депутат Украины Надежда Савченко дала интервью для российского телеканала НТВ.

Об этом телеканал НТВ сообщил на странице в одной из соцсетей.

Надежда Савченко: убийца, которую сначала сделали героем Украины, а потом врагом народа", - говорится в рекламе эфира с Савченко.

Также в анонсе говорится, что интервью бывшего депутата для росТВ запланировано в качестве "подарка" главе Украины Владимиру Зеленскому к году его президентства.

Также читайте: В Украине началась акция протеста "Стоп реванш!"


Россия Владимир Зеленский телевидение Интервью Надежда Савченко
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