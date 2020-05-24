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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
24 мая 2020, 14:22 52

В Украине началась акция протеста "Стоп реванш!" (ВЖИВУЮ)

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24 мая 2020, 14:22 52
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24 мая в 14.00, в Киеве на Майдане и в более тридцати городах Украины началась акция "Стоп реванш!”
Фото: Страна
24 мая в 14.00, в Киеве на Майдане и в более тридцати городах Украины началась акция "Стоп реванш!”

Ориентировочно в 15.00 -15.30 ожидается народное вече, где митингующие озвучат требования к действующей власти

Свои требования протестующие выложили на сайте движения сопротивления, пишет RegioNews:

1. Прекратить политику капитуляции перед Россией. Переговоры с Москвой могут быть лишь о том, чтобы захватчик можно быстрее и без каких-либо условий освободил оккупированные территории и возместил убытки. Для этого необходимо укреплять сектор национальной безопасности и давать отпор агрессору на фронте, в информационной, экономической и гуманитарной сферах.

2. Освободить безосновательно задержанных майдановцев, добровольцев и волонтеров, положить конец политическим преследованием патриотов. В тюрьмах должны сидеть медведчуки, портновы и прочие предатели, а не украинские патриоты.

3. Прекратить наступление на украинский язык и придерживаться языкового законодательства. Продолжать политику декоммунизации, а не возрождать российско-советские символы.



4. Прекратить саботаж евроатлантической интеграции Украины и восстановить динамическое сближения нашего государства с НАТО и ЕС.

5. Отстранить олигархов от управления государством. Немедленно освободить Ермака и других высокопоставленных коллаборационистов и коррупционеров.

6. Перестать назначать на должности родственников, "кварталовцев" и прихвостней Януковича. Все назначения должны происходить только через честные и прозрачные конкурсы. Выгнать из фракции "Слуга народа" откровенных ватників.

7. Остановить ползучую узурпацию власти и систематические нарушения Конституции Украины.

Полиция столицы усилила меры безопасности в центре Киева из-за протестов.


Владимир Зеленский протесты президент капитуляция сопротивление
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