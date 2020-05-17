В Украине вспоминают жертв политических репрессий

Памятные мероприятия проходят с учетом карантинных ограничений

Фото: 5.ua

Памятные мероприятия проходят с учетом карантинных ограничений

В период "Большого террора" на территории тогдашней УССР было осуждено почти 200 тысяч человек, из которых около двух третей – к расстрелу, остальные были отправлены в тюрьмы и лагеря.

Об этом говорится в сообщении Украинского института национальной памяти, пишет RegioNews.

Количество жертв политических репрессий в Украине до сих пор невозможно подсчитать. Десятки тысяч людей были расстреляны, сотни тысяч прошли тюрьмы, ссылки, лагеря, принудительно проходили психиатрическое лечение...", - говорится в сообщении.

Комментарий относительно Дня памяти жертв политических репрессий опубликовало на своем сайте также и Министерство иностранных дел Украины.

...Мы вспоминаем миллионы крестьян, намеренно замученных до смерти голодоморами, украинских патриотов, национальную элиту, писателей, художников, ученых, священников, просто невинных людей, грубо уничтоженных во время Большого террора, вспоминаем тех, кого бросили в тюрьмы и лагеря Гулага, депортировали”, – пишут в МИД.

Министерство призывает международное сообщество обратить особое внимание на массовые и системные репрессии, которые уже шестой год подряд происходят на оккупированных Россией украинских территориях, и принять все меры, чтобы положить конец этому явлению.

В МИД отмечают, что российская агрессия против Украины вернула на нашу землю и политические репрессии.

"В Крыму уже шестой год подряд массово нарушаются права человека, украинской и крымскотатарской национальной общности. Убийства, похищения активистов, сфабрикованные судебные процессы, незаконные заключения, безосновательные аресты и обыски, запугивания. В настоящее время более ста украинских граждан находятся по политическим мотивам в России и оккупированном Крыму, большинство из них являются крымскими татарами”, – сообщают в ведомстве.

Еще более ужасной является ситуация в оккупированных районах Донбасса, где расстрелы, убийства украинских военнопленных и местных патриотов, похищения людей, пытки и унижения стали обыденным явлением", - констатирует МИД.

Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров анонсировал мемориальные мероприятия на 17-18 мая, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – их будут проводить как накануне (17 мая – ред.), так и в сам день 18 мая в Украине, включая оккупированный Крым, а также в других странах мира.

Чубаров сообщил, что завтра в 12:00 по всей территории Украины и на территории аннексированного Россией Крыма будет объявлена минута молчания в память жертв геноцида крымскотатарского народа.

Справка:

"Большой террор" – масштабная кампания массовых репрессий граждан, которая была развернута в СССР в 1937-1938 годах по инициативе руководства СССР и лично Иосифа Сталина для ликвидации реальных и потенциальных политических оппонентов, запугивание населения, изменения национальной и социальной структуры общества.

Ежегодно 18 мая в Украине вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной крымскотатарский народ советская власть выслала за пределы полуострова в Центральную Азию. Всего были депортированы более 180 тысяч человек. В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.