В Україні вшановують жертв політичних репресій

Пам’ятні заходи відбуваються з врахуванням карантинних обмежень

Фото: 5.ua

Пам’ятні заходи відбуваються з врахуванням карантинних обмежень

У період "Великого терору" на території тодішньої УРСР було засуджено майже 200 тисяч людей, з яких близько двох третин – до розстрілу, решта були відправлені до в’язниць і таборів.

Про це йдеться у повідомленні Українського інституту національної пам`яті, пише RegioNews.

Кількість жертв політичних репресій в Україні досі неможливо підрахувати. Десятки тисяч людей було розстріляно, сотні тисяч пройшли в’язниці, заслання, табори, примусово проходили психіатричне лікування...", - йдеться у повідомленні.

Коментар щодо Дня пам`яті жертв політичних репресій оприлюнило на своєму сайті також і Міністерство закордонних справ України.

...Ми згадуємо мільйони селян, навмисно замучених до смерті голодоморами, українських патріотів, національну еліту, письменників, митців, науковців, священиків, просто невинних людей, брутально знищених під час Великого терору, згадуємо тих, кого кинули в тюрми й табори ГУЛАГу, депортували”, – пишуть в МЗС.

Міністерство закликає міжнародну спільноту звернути особливу увагу на масові й системні репресії, що вже шостий рік поспіль відбуваються на окупованих Росією українських територіях, і вжити усіх заходів, щоб покласти край цьому явищу.

У МЗС зазначають, що російська агресія проти України повернула на нашу землю і політичні репресії.

"У Криму вже шостий рік поспіль масово порушуються права людини, української та кримськотатарської національної спільноти. Убивства, викрадення активістів, сфабриковані судові процеси, незаконні ув’язнення, безпідставні арешти та обшуки, залякування. На даний час понад сто українських громадян утримуються за політичними мотивами в Росії та окупованому Криму, більшість з них є кримськими татарами”, – повідомляють у відомстві.

Ще жахливішою є ситуація в окупованих районах Донбасу, де розстріли, убивства українських військовополонених та місцевих патріотів, викрадення людей, катування й приниження стали повсякденним явищем", - констатує МЗС.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров анонсував меморіальні заходи на 17-18 травня, присвячені пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу – їх проводитимуть як напередодні (17 травня – ред.), так і у сам день 18 травня в Україні, включаючи окупований Крим, а також в інших країнах світу.

Чубаров повідомив, що завтра о 12:00 по всій території України і на території анексованого Росією Криму буде оголошено хвилину мовчання в пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу.

Довідка:

"Великий терор" – масштабна кампанія масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР у 1937–1938 роках з ініціативи керівництва СРСР й особисто Йосипа Сталіна для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства.

Щорічно 18 травня в Україні згадують трагічні події 1944 року, коли корінний кримськотатарський народ радянська влада вислали за межі півострова до Центральної Азії. Всього були депортовані понад 180 тисяч людей. В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом.