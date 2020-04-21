Фонд госимущества продает Винницкий ювелирный завод
Об этом пишет vlada.vn.ua, передает RegioNews.
На сайте фонда госимущества можно ознакомиться с условиями продажи, однако цена объекта и дата продаж пока неизвестны.
Завод продается как полноценное работающее предприятие.
"Приватизация ГП "Кристалл" – это вынужденное действие, которую нужно было сделать уже давно. Ведь, несмотря на уникальность предприятия, завод был на грани банкротства", - комментирует эксперт Андрей Гыжко.
Самая первая причина плохого финансового состояния предприятия - перебои с поставками сырья с Кольского полуострова РФ и стран Африки. Также к финансовым проблемам привел долгий срок реализации готовых товаров, производству не хватало оборотных средств. Переориентировать производство на выпуск ювелирной продукции без драгоценных камней государству не удалось.
Напомним, Фонд госимущества отказался переносить приватизацию через карантин.
Кабмин передал на приватизацию еще более 430 об'объектов.
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