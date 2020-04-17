Фонд госимущества заявил о рейдерском захвате госпредприятия
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ФГИУ в Facebook.
"Сейчас происходит рейдерский захват ОГКХ. Приглашаем журналистов на место происшествия. Адрес: Николая Гринченко, 4 Бизнес центр - Горизонт парк", - говорится в сообщении.
В то же время в комментарии Громадському заместитель директора департамента коммуникаций Фонда госимущества Украины Николай Ганич сообщил, офис государственного предприятия захватили бывшие менеджеры этой компании, которых Фонд госимущества уволил в связи с информацией о коррупции. Однако это решение Фонда государственного имущества обжаловали в суде.
"Сейчас, прикрываясь решением суда, старый менеджмент фактически захватил помещение главного офиса Объединенной горно-химической компании, не допуская к управлению новоназначенных менеджеров", — сообщил Ганич.
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