Фонд госимущества заявил о рейдерском захвате госпредприятия

Фонд государственного имущества Украины сообщил о рейдерском захвате ОАО "Объединенная горно-химическая компания"

Фонд государственного имущества Украины сообщил о рейдерском захвате ОАО "Объединенная горно-химическая компания"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ФГИУ в Facebook.

"Сейчас происходит рейдерский захват ОГКХ. Приглашаем журналистов на место происшествия. Адрес: Николая Гринченко, 4 Бизнес центр - Горизонт парк", - говорится в сообщении.

В то же время в комментарии Громадському заместитель директора департамента коммуникаций Фонда госимущества Украины Николай Ганич сообщил, офис государственного предприятия захватили бывшие менеджеры этой компании, которых Фонд госимущества уволил в связи с информацией о коррупции. Однако это решение Фонда государственного имущества обжаловали в суде.