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17 апреля 2020, 13:44 26

Фонд госимущества заявил о рейдерском захвате госпредприятия

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17 апреля 2020, 13:44 26
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Фонд государственного имущества Украины сообщил о рейдерском захвате ОАО "Объединенная горно-химическая компания"
Фонд государственного имущества Украины сообщил о рейдерском захвате ОАО "Объединенная горно-химическая компания"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ФГИУ в Facebook.

"Сейчас происходит рейдерский захват ОГКХ. Приглашаем журналистов на место происшествия. Адрес: Николая Гринченко, 4 Бизнес центр - Горизонт парк", - говорится в сообщении.

В то же время в комментарии Громадському заместитель директора департамента коммуникаций Фонда госимущества Украины Николай Ганич сообщил, офис государственного предприятия захватили бывшие менеджеры этой компании, которых Фонд госимущества уволил в связи с информацией о коррупции. Однако это решение Фонда государственного имущества обжаловали в суде.

"Сейчас, прикрываясь решением суда, старый менеджмент фактически захватил помещение главного офиса Объединенной горно-химической компании, не допуская к управлению новоназначенных менеджеров", — сообщил Ганич.


Фонд госимущества захват
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