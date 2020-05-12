За неделю за помощью к правительству обратились почти 7 тысяч предпринимателей
После объявления о программе помощи по частичной безработице правительство приняло 6873 заявления от работодателей.
Об этом сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, передает RegioNews.
В правительстве говорят, что получают примерно по тысяче обращений ежедневно, начиная с 4 мая, когда было объявлено о программе помощи. Сейчас в Минэкономики одобрили 1715 заявлений, утвердив помощь почти 26 тысячам рабочих.
В целом на поддержку тех, кто прекратил работу во время карантина, заложили 4,7 млрд гривен. Впрочем, в министерстве экономики говорят, что готовы увеличить финансирование, если возникнет такая необходимость.
Напомним, кроме помощи по частичной безработице, Кабмин анонсировал выплаты тем, кто полностью потерял работу в размере 1,3 млрд гривен.
- 20:32 12 мая Ермак объяснил расширение представительства в ТКГ
- 19:50 12 мая Мининфраструктуры готовится запустить автобусы
- 19:39 12 мая За неделю за помощью к правительству обратились почти 7 тысяч предпринимателей
- 19:19 12 мая В регионах разбираются с обещанными доплатами медикам
- 18:58 12 мая За первый месяц карантина ВВП упал на 1% - Минэкономики
- 18:42 12 мая В Одесской области в этом году ожидают около пяти миллионов туристов
- 16:47 12 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 16:48 06 мая "Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
- 20:59 07 мая Чернышов съездил в Винницу пропиарить достижения команды Гройсмана
- 13:41 05 мая В Киеве открыли три рынка, на очереди - еще два
- 13:15 06 мая Ослабление карантина в Киеве не коснется транспорта
- 17:04 07 мая Рада проголосовала за массовое тестирование украинцев и страхование медиков