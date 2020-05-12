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12 мая 2020, 19:39 9

За неделю за помощью к правительству обратились почти 7 тысяч предпринимателей

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12 мая 2020, 19:39 9
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Заявления поданы на выплаты по частичной безработице
Фото: pixabay.com
Заявления поданы на выплаты по частичной безработице

После объявления о программе помощи по частичной безработице правительство приняло 6873 заявления от работодателей.

Об этом сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, передает RegioNews.

В правительстве говорят, что получают примерно по тысяче обращений ежедневно, начиная с 4 мая, когда было объявлено о программе помощи. Сейчас в Минэкономики одобрили 1715 заявлений, утвердив помощь почти 26 тысячам рабочих.

В целом на поддержку тех, кто прекратил работу во время карантина, заложили 4,7 млрд гривен. Впрочем, в министерстве экономики говорят, что готовы увеличить финансирование, если возникнет такая необходимость.

Напомним, кроме помощи по частичной безработице, Кабмин анонсировал выплаты тем, кто полностью потерял работу в размере 1,3 млрд гривен.


Кабмин экономика безработица
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