Бывшего уполномоченного от ФГВФЛ уличили в растрате 5 млн гривен банка "АКБ "Капитал"
Служба безопасности Украины разоблачила бывшего уполномоченного от Фонда гарантирования вкладов физических лиц на растрате миллионов гривен банка «АКБ «Капитал», который находился в стадии ликвидации.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Управление Службы безопасности Украины.
Правоохранители установили, что чиновник имел полную информацию о задолженности кредиторов перед банком. Однако в "отдельных" случаях он в документах ее не отражал.
Из-за действий чиновника из ряда объектов залогового имущества были незаконно сняты обременение и запрет на отчуждение. Это привело к фактической потере этих активов для банка. Государству, в лице Фонда гарантирования вкладов, был нанесен ущерб на сумму свыше 5 миллионов гривен.
Бывшему уполномоченному Фонда гарантирования вкладов сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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