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Ирина Федоляк Журналист [email protected]
08 мая 2020, 11:57 2

Бывшего уполномоченного от ФГВФЛ уличили в растрате 5 млн гривен банка "АКБ "Капитал"

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08 мая 2020, 11:57 2
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Банк в стадии ликвидации, ущерб причинен государству в лице Фонда гарантирования вкладов
Фото: РБК
Банк в стадии ликвидации, ущерб причинен государству в лице Фонда гарантирования вкладов

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего уполномоченного от Фонда гарантирования вкладов физических лиц на растрате миллионов гривен банка «АКБ «Капитал», который находился в стадии ликвидации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Управление Службы безопасности Украины.

Правоохранители установили, что чиновник имел полную информацию о задолженности кредиторов перед банком. Однако в "отдельных" случаях он в документах ее не отражал.

Из-за действий чиновника из ряда объектов залогового имущества были незаконно сняты обременение и запрет на отчуждение. Это привело к фактической потере этих активов для банка. Государству, в лице Фонда гарантирования вкладов, был нанесен ущерб на сумму свыше 5 миллионов гривен.

Бывшему уполномоченному Фонда гарантирования вкладов сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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СБУ кража расследование банки
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