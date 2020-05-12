Кабмин не будет повышать тарифы на электроэнергию - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что тариф на электроэнергию для населения является принципиальным вопросом, и менять стоимость ресурса не будут.
Об этом глава правительства рассказал на заседании парламентского энергетического комитета.
Цена на электроэнергию для бытовых потребителей была установлена на уровне 1,68 грн/кВт*час. Этот тариф был согласован с президентом, и пересматривать его не планируют.
В то же время премьер признал наличие кризиса на энергорынке и сообщил, что хочет провести расследование работы НЭК "Укрэнерго”. Шмыгаль утверждает, что национальная компания выдала слишком много разрешений на присоединение к энергосетям.
Этим должно заняться профильное Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины. В частности, чиновники должны разобраться с ситуацией, которая возникла вокруг госпредприятия "Энергоатом” (компания вынуждена свернуть мощности из-за засилья заказов у производителей "зеленой” энергетики).
Напомним, ранее в Минэнерго заявили о беспрецедентном кризисе на рынке. Впрочем, здесь заверили, что не будут повышать цены.
Кроме того, ситуацию с атомной энергетикой начало расследовать ГБР.
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