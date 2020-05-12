Кабмін не буде підвищувати тарифи на електроенергію - Шмигаль

Прем'єр запевнив, що це питання навіть не обговорюють

Фото: Facebook Денис Шмигаль

Прем'єр запевнив, що це питання навіть не обговорюють

Прем'єрміністр України Денис Шмигаль заявив, що тариф на електроенергію для населення є принциповим питанням, і змінювати вартість ресурсу не будуть.

Про це очільник уряду розповів на засіданні парламентського енергетичного комітету.

Ціна на електроенергію для побутових споживачів була встановлена на рівні 1,68 грн/кВт*год. Цей тариф було погоджено з президентом, і переглядати його не планують.

Водночас прем'єр визнав наявність кризи на енергоринку і повідомив, що хоче провести розслідування роботи НЕК "Укренерго”. Шмигаль стверджує, що національна компанія видала надто багато дозволів на приєднання до енергомереж.

Цим має зайнятися профільне Міністерство енергетики та захисту довкілля України. Зокрема, чиновники мають розібратися із ситуацією, яка виникла довкола держпідприємства "Енергоатом” (компанія вимушена згорнути потужності через засилля замовлень у виробників "зеленої” енергетики).

Нагадаємо, раніше у Міненерго заявили про безпрецедентну кризу на ринку. Втім, тут запевнили, що не будуть підвищувати ціни.

Крім того, ситуацію з атомною енергетикою почало розслідувати ДБР.