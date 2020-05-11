Грозы, шквалы и заморозки: в Украине ухудшится погода

12 и 13 мая ожидается понижение температуры и ухудшение погодных условий

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12 и 13 мая ожидается понижение температуры и ухудшение погодных условий

В ближайшие дни в Украине ожидаются грозы, град, сильный ветер и шквалы. В отдельных областях обещают заморозки.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По Киеву 12 мая обещают порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, днем грозы (І уровень опасности, желтый). Ночью, 13 мая, заморозки на почве 0-2° (І уровень опасности, желтый).

По Киевской области 12 мая порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, днем грозы, в отдельных районах град (І уровень опасности, желтый). Ночью, 13 мая, заморозки на почве 0-5° (І уровень опасности, желтый).

В западных областях заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый); в северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, заморозки на почве 0-5° (І уровень опасности, желтый).

О заморозках сообщает и синоптик Наталья Диденко.

"В ночь на среду - заморозки. Многие сегодня попытаются наверстать предыдущие дни несвободы интенсивными прогулками, обработкой приусадебных участков. Позаботьтесь о защите от заморозков - жители западных, северных и центральных областей Украины. Ведь ночью, 13-го мая, небо прояснится и придет холод", - пишет специалист.