Грозы, шквалы и заморозки: в Украине ухудшится погода
В ближайшие дни в Украине ожидаются грозы, град, сильный ветер и шквалы. В отдельных областях обещают заморозки.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
По Киеву 12 мая обещают порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, днем грозы (І уровень опасности, желтый). Ночью, 13 мая, заморозки на почве 0-2° (І уровень опасности, желтый).
По Киевской области 12 мая порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, днем грозы, в отдельных районах град (І уровень опасности, желтый). Ночью, 13 мая, заморозки на почве 0-5° (І уровень опасности, желтый).
В западных областях заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый); в северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, заморозки на почве 0-5° (І уровень опасности, желтый).
О заморозках сообщает и синоптик Наталья Диденко.
"В ночь на среду - заморозки. Многие сегодня попытаются наверстать предыдущие дни несвободы интенсивными прогулками, обработкой приусадебных участков. Позаботьтесь о защите от заморозков - жители западных, северных и центральных областей Украины. Ведь ночью, 13-го мая, небо прояснится и придет холод", - пишет специалист.
Внимание! В ночь на среду - заморозки! Сегодня - ослабление карантина, как декларируют нам властные службы. Многие...Опубликовано Натальей Диденко Понедельник, 11 мая 2020 года.
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