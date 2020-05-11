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Ірина Федоляк Журналіст [email protected]
11 травня 2020, 15:58 6

Грози, шквали та приморозки: в Україні погіршиться погода

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11 травня 2020, 15:58 6
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12 та 13 травня очікується пониження температури й погіршення погодних умов
Фото з відкритих джерел
12 та 13 травня очікується пониження температури й погіршення погодних умов

У найближчі дні в Україні очікуються грози, град, сильні вітри та шквали. В окремих областях обіцяють приморозки.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

По Києву 12 травня обіцяють пориви вітру та шквали 15-20 м/с, вдень грози (І рівень небезпечності, жовтий). Уночі, 13 травня, заморозки на ґрунті 0-2° (І рівень небезпечності, жовтий).

По Київській області 12 травня пориви вітру та шквали 15-20 м/с, вдень грози, в окремих районах град (І рівень небезпечності, жовтий). Вночі, 13 травня, заморозки на ґрунті 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий).

В західних областях заморозки у повітрі 0-3° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий); у північних та центральних областях, крім Дніпропетровської, заморозки на ґрунті 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий).

Про приморозки повідомляє і синоптик Наталка Діденко.

"У ніч на середу - заморозки. Багато хто сьогодні спробує надолужити попередні дні несвободи інтенсивним гулянням, догляданням присадибних ділянок. Подбайте про захист від заморозків - мешканці західних, північних та центральних областей України. Адже вночі, 13-го травня, небо прояснить і посуне холод", - пише фахівець.

Увага! У ніч на середу - заморозки! Сьогодні - послаблення карантину, як декларують нам владні служби. Багато хто...

Опубліковано Наталкою Діденко Понеділок, 11 травня 2020 р.


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