Грози, шквали та приморозки: в Україні погіршиться погода

12 та 13 травня очікується пониження температури й погіршення погодних умов

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12 та 13 травня очікується пониження температури й погіршення погодних умов

У найближчі дні в Україні очікуються грози, град, сильні вітри та шквали. В окремих областях обіцяють приморозки.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

По Києву 12 травня обіцяють пориви вітру та шквали 15-20 м/с, вдень грози (І рівень небезпечності, жовтий). Уночі, 13 травня, заморозки на ґрунті 0-2° (І рівень небезпечності, жовтий).

По Київській області 12 травня пориви вітру та шквали 15-20 м/с, вдень грози, в окремих районах град (І рівень небезпечності, жовтий). Вночі, 13 травня, заморозки на ґрунті 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий).

В західних областях заморозки у повітрі 0-3° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий); у північних та центральних областях, крім Дніпропетровської, заморозки на ґрунті 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий).

Про приморозки повідомляє і синоптик Наталка Діденко.

"У ніч на середу - заморозки. Багато хто сьогодні спробує надолужити попередні дні несвободи інтенсивним гулянням, догляданням присадибних ділянок. Подбайте про захист від заморозків - мешканці західних, північних та центральних областей України. Адже вночі, 13-го травня, небо прояснить і посуне холод", - пише фахівець.