ООС: боевики РФ 15 раз обстреляли позиции украинских военных

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет

Фото: штаб ООС

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня.

По украинским военнослужащим, которые выполняют задачи около Авдеевки в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", российские наемники пять раз открывали огонь. Неподалеку населенного пункта Старогнатовка оккупанты дважды вели огонь из вооружения боевых машин пехоты. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил пять обстрелов по защитникам Орехового. Позиции Объединенных сил рядом с Новотошковским оккупанты обстреляли трижды.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, трое – боевое травмирование.

От начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, в зоне ООС за прошедшие сутки зафиксировано 17 обстрелов. Украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще четверых ранили.