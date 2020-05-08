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В зоне ООС зафиксировано 5 обстрелов, трое военных ранены
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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
08 мая 2020, 20:14 3

В зоне ООС зафиксировано 5 обстрелов, трое военных ранены

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08 мая 2020, 20:14 3
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Враг использовал беспилотники для сброса гранат на украинские позиции
Фото: flickr
Враг использовал беспилотники для сброса гранат на украинские позиции

8 апреля в зоне проведения ООС интенсивность обстрелов не утихала, в целом по позициям Вооруженных сил противник выпустил 27 мин 120-го калибра.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Неподалеку Широкино противник вел огонь из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и применял БПЛА для сброса гранат ВОГ-17.

Вблизи населенного пункта Марьинка противник обстрелял позиции украинских войск из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а по защитникам Авдеевки задействовал крупнокалиберные пулеметы.

У Орехово и Крымского враг открывал огонь из минометов, а также станковых противотанковых гранатометов. В общем, оккупанты на этом направлении выпустили 27 мин 120-го калибра.

Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих получили ранения.

На все дерзкие обстрелы российских наемников наши воины отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств, потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, за минувшие сутки в зоне проведения ООС российские оккупанты 21 раз нарушили режим прекращения огня.


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