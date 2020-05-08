В зоне ООС зафиксировано 5 обстрелов, трое военных ранены
8 апреля в зоне проведения ООС интенсивность обстрелов не утихала, в целом по позициям Вооруженных сил противник выпустил 27 мин 120-го калибра.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Неподалеку Широкино противник вел огонь из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и применял БПЛА для сброса гранат ВОГ-17.
Вблизи населенного пункта Марьинка противник обстрелял позиции украинских войск из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а по защитникам Авдеевки задействовал крупнокалиберные пулеметы.
У Орехово и Крымского враг открывал огонь из минометов, а также станковых противотанковых гранатометов. В общем, оккупанты на этом направлении выпустили 27 мин 120-го калибра.
Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих получили ранения.
На все дерзкие обстрелы российских наемников наши воины отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств, потери противника уточняются.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, за минувшие сутки в зоне проведения ООС российские оккупанты 21 раз нарушили режим прекращения огня.
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