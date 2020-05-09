Сводка ООС: четверо раненых, семь обстрелов

Украинские военные уничтожили одного и ранили еще двух оккупантов

Фото: Страница ООС в Facebook

Украинские военные уничтожили одного и ранили еще двух оккупантов

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял из 120 мм минометов наши позиции вблизи Крымского. Неподалеку от Хутора Свободного оккупанты применяли минометы 120 мм и 82 мм, а также станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook, пишет RegioNews.

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, БпЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Четыре военнослужащие Объединенных сил получили ранения.

Свою активность враг вчера проявлял преимущественно в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Неподалеку Широкиного противник вел огонь из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и применял БпЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

Окрестности Каменки обстреляли из 82 мм минометов, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с населенным пунктом Марьинка противник использовал для обстрелов ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, а возле Авдеевки задействовал крупнокалиберные пулеметы.

С наступлением темноты вооруженные формирования РФ из автоматических станковых гранатометов совершили обстрел позиций неподалеку населенного пункта Пески.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Орехового и Крымского враг открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов, а также станковых противотанковых гранатометов. В общем оккупанты на этом направлении выпустили 27 мин 120-го калибра.

По данным разведки, 8 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще двух ранили.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.