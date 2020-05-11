ООС: бойовики РФ 15 разів обстріляли позиції українських військових

За поточну добу втрат серед українських захисників немає

Фото: штаб ООС

За поточну добу втрат серед українських захисників немає

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню.

По українських військовослужбовцях, які виконують завдання біля Авдіївки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російські найманці п’ять разів відкривали вогонь. Неподалік населеного пункту Старогнатівка окупанти двічі вели вогонь з озброєння бойових машин піхоти. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив п’ять обстрілів по захисниках Оріхового. Позиції Об’єднаних сил поруч з Новотошківським окупанти обстріляли тричі.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, троє – бойове травмування.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, в зоні ООС за минулу добу зафіксовано 17 обстрілів. Українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та ще чотирьох поранили.