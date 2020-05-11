ООС: бойовики РФ 15 разів обстріляли позиції українських військових
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, троє – бойове травмування.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
За минулу добу збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню.
По українських військовослужбовцях, які виконують завдання біля Авдіївки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російські найманці п’ять разів відкривали вогонь. Неподалік населеного пункту Старогнатівка окупанти двічі вели вогонь з озброєння бойових машин піхоти. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив п’ять обстрілів по захисниках Оріхового. Позиції Об’єднаних сил поруч з Новотошківським окупанти обстріляли тричі.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, троє – бойове травмування.
Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.
Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.
Нагадаємо, в зоні ООС за минулу добу зафіксовано 17 обстрілів. Українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та ще чотирьох поранили.
- 18:49 11 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:14 11 травня В сервісних центрах МВС запрацює електронна черга
- 17:43 11 травня "Динамо" Київ відновлює тренування для гравців клубу
- 17:17 11 травня У Чернівецькій області ще три летальні випадки від COVID-19, помер депутат сільради
- 16:45 11 травня Уряд виділив шість мільярдів гривень для допомоги безробітним
- 15:58 11 травня Грози, шквали та приморозки: в Україні погіршиться погода
- 18:49 11 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 16:48 06 травня "Там цифра нормальна": у мережі з'явилася нова порція "плівок Єрмака"
- 14:18 04 травня Кабінет міністрів продовжив карантин до 22 травня
- 21:57 04 травня Карантин в Україні може тривати до вересня - представник уряду
- 15:00 04 травня Шашлична революція-2020, або Політичні наслідки травневого алкоголізму
- 21:01 04 травня НАБУ порушило кримінальну справу проти Венедіктової