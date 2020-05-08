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08 мая 2020, 10:12 2

В Украине чтят память погибших во Второй мировой войне

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08 мая 2020, 10:12 2
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В этот день проводят чествования подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне
pixabay.com
В этот день проводят чествования подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне

В эту пятницу, 8 мая, в Украине отмечают День памяти и примирения - он установлен указом президента еще в 2015 году. Этот день посвящен памяти более 80 миллионов людей всех рас и наций, чья жизнь оборвалась из-за насилия мирового масштаба.

Об этом сообщает RegioNews.

Изначально, дату Дня памяти учредили еще в 2004 году в ООН: решением 59-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, 8 и 9 мая были объявлены Днями памяти и примирения. В резолюции ООН предлагается государствам-членам ООН, неправительственным организациям и частным лицам отмечать один или оба эти дня - 8 и 9 мая - как День памяти всех жертв Второй мировой войны.

Символом этого дня является цветок мака. Изначально в Европе его использовали в память о погибших во время Первой мировой войны. Это произошло после того, как канадский военный врач Джон Маккрейн опубликовал стих "На полях Фландрии", в котором были такие строки: "На полях Фландрии, между крестами, качает ветер мак рядами".

В этом году, ко Дню памяти и примирения 8 мая и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая, Украинский институт национальной памяти начинает всеукраинскую бессрочную акцию "Семейные истории войны". Чтобы принять участие в акции украинцам предлагается опубликовать свой рассказ в любой социальной сети под хэштегом #РодинніІсторіїВійни и добавить к тексту фотографию члена семьи, чьей историей вы делитесь.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль почтил День памяти и примирения, он призвал всех склонить голову в уважении к тем, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы могли жить мирно и счастливо.

В этот день - памяти и примирения - Украина вместе со всем миром чтит память погибших во время Второй мировой войны. Я призываю всех склонить голову в уважении к тем, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы с вами могли жить мирно и счастливо. Будем достойными их памяти, всегда помнить о них. И не забывайте также о том, как легко потерять мир и как трудно его вернуть. Такое не должно повториться", - обратился к украинцам премьер-министр Денис Шмыгаль.

В связи с Днем памяти к украинцам обратились и в Верховной Раде.

День памяти и примирения - повод вспомнить всех тех, кто отдал свои жизни в этой войне, и ее невинных жертв. В начале мая мы всегда отдаем дань уважения ветеранам Второй мировой войны за их подвиг. Однако мы должны помнить такие вещи каждый день.

Помнить, что война - это ужасно, пронзительно и неприемлемо. Помнить, что человеческая жизнь - это самое ценное, что существует в этом мире. Помните, что только вместе мы можем все", - говорится в сообщении пресс-службы Рады.

Напомним, Вторая мировая война стала самой кровавой и жестокой в истории человечества. Этот день посвящен памяти тех более 80 млн человек, чья жизнь была оборвана насилием мирового масштаба.

Как известно, 7 мая 1945 года был подписан Акт военной капитуляции Германии, который вступил в силу 8 мая.


Украина война День памяти и примирения Вторая мировая
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