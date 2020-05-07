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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
07 мая 2020, 12:17 2

СБУ задержала охранников, которые шпионили в пользу "ДНР”

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07 мая 2020, 12:17 2
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Частные охранные фирмы передавали террористам "ДНР” важную информацию
Фото: СБУ
Частные охранные фирмы передавали террористам "ДНР” важную информацию

Сотрудники СБУ пресекли деятельность нескольких охранных структур и задержали их участников, которые за денежное вознаграждение передавали российским военным и местным боевикам “ДНР” информацию о стратегических объектах.

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на СБУ.

Учредителями охранных фирм оказались трое экс-правоохранителей. С началом российской военной агрессии на востоке Украины в 2014 году они перебрались на подконтрольную ВСУ территорию. Но главный офис оставили в оккупированном Донецке.

От боевиков получили все необходимые разрешения на оказание охранных и противопожарных услуг так называемым "государственным предприятиям ДНР”. От всех доходов регулярно платили "налоги”, которые шли на финансирование НВФ, которые воюют против украинских военных на Донбассе.

На подконтрольной Украине территории предприниматели оказывали услуги по установке и обеспечению деятельности систем безопасности в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях. В том числе работали с предприятиями, которые принадлежат к критической инфраструктуры страны. То есть, имеют большое государственное значение в условиях войны. Через интеграцию систем безопасности информацию, в том числе технического характера, из стратегических предприятий передавали данные в головной офис в Донецке.

Сейчас продолжаются следственные действия, по результатам которых и решат судьбу экс-правоохранителей.

Как писали RegioNews ранее, контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента российской ФСБ, который собирал секретную информацию о отечественные разработки в ракетобудівній отрасли.


СБУ ДНР задержание шпионы Донецкая область Донецк
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