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07 мая 2020, 18:31 2

Бывшее руководство Налоговой службы подозревают в "крышевании" конвертцентров

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07 мая 2020, 18:31 2
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По версии следствия, к делу также причастны руководители территориальных управлений
СБУ
По версии следствия, к делу также причастны руководители территориальных управлений

Служба безопасности Украины подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы в организации механизма с незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривен.

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе СБУ.

Так, сотрудники Службы безопасности установили, что в течение 2019-2020 годов чиновниками в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп была создана схема по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.

Кроме того, установлены факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных налоговой в том числе путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных в Едином реестре ряда субъектов хозяйственной деятельности (СХД) с признаками "рисковости" (фиктивности).

Таким образом, по данным СБУ, действия чиновников привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также легализации средств, полученных противоправным путем.

Отмечается, что обыски проходили в разных регионах Украины по местам работы и жительства фигурантов, в том числе у бывшего руководителя ГНС. Всего провели более 100 обысков.

Сообщается, что заблокированы банковские счета субъектов хозяйственной деятельности, задействованных в противоправной схеме.

Как ранее писали, бывший председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов сообщил, что представители СБУ провели обыски в квартире, в которой он проживает с женой и дочерью.


СБУ обыски Государственная налоговая служба
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