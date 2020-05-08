Интенсивность обстрелов на Донбассе резко возросла, шестеро бойцов ранены
За минувшие сутки в зоне проведения ООС российские оккупанты 21 раз нарушили режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации применили запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БпЛА, вооружение боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Противник дважды вел огонь по нашим военнослужащим неподалеку Марьинки – из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Старогнатовки противник применил беспилотный летательный аппарат, сбросив выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил, а впоследствии обстрелял наших военнослужащих из вооружения боевых машин пехоты.
По защитникам Широкиного враг трижды вел огонь с применением 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Новоселовки Второй обстрелял из автоматических станковых гранатометов.
Возле населенного пункта Авдеевка российские оккупанты днем применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а с наступлением темноты – крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Неподалеку от Тарамчука, Песков и Невельского противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи пгт Новотошковское враг четыре раза открывал огонь из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В целом оккупанты использовали здесь 19 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 10 мин 120-го и 82-го калибра.
Окраины Орехового враг дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, выпустив 30 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Крымского враг дважды обстреливал – из минометов 120-го и 82-го калибра.
Ночью враг продолжил обстрелы и уже 8 мая выпустил 24 мины 120-го калибра по нашим позициям возле Орехового, а также применял станковые противотанковые гранатометы.
В результате вражеских обстрелов шесть военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
В ответ на огневые провокации воины ООС ответили из штатного вооружения. По данным разведки, 7 мая украинские военнослужащие уничтожили 7 российских оккупантов и еще 5 ранили. Кроме того, наши воины уничтожили военный грузовик противника.
Напомним, перед этим боевики также применяли запрещенное вооружение.
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