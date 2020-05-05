Ответственный за патриотическое воспитание на Харьковщине рассказал, как оказался на фото с красным флагом и Добкиным

По его словам, он просто "проходил мимо" и специально не позировал

Фото: Харьков politeka

По его словам, он просто "проходил мимо" и специально не позировал

Заместитель главы Харьковской ОГА Евгений Грицков, который будет отвечать за патриотическое воспитание в регионе, заявил, что в 2018 году в Берлине не собирался фотографироваться с экс-нардепом Михаилом Добкиным и красным флагом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ. Относительно поездки в Берлин. Она была на майские праздники. Я со своим знакомым ездил. Я находился в отпуске. А на 9 мая я всегда хожу на Мемориал (Мемориал в Харьковском лесопарке - ред.) возлагать цветы и на Высоту маршала Конева (Мемориальный комплекс в поселке Солоницевка Дергачевского района - ред.). В связи с тем, что я находился в городе Берлине, мы поехали в центральный парк. Я возлагал там цветы. Там виделись с некоторыми людьми из Харькова, из Украины, то есть слышали украинский язык, подходили, общались. Эта фотография была не постановочная, я многих тех людей, которые находились у меня на фото, лично не знаю" - рассказал Грицков. Кроме того, чиновник заявил, что просто "проходил мимо" и специально не позировал. Напомним, что 4 мая в Харькове активисты вышли на протест из-за скандального назначения Грицкова главой координационного совета по вопросам национально-патриотического воспитания. Люди требовали уволить Грицкова, которого считают экс-соратником Добкина

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