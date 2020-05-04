В Харькове активисты вышли на протест из-за скандального назначения
В Харькове в понедельник, 4 мая возле ОГА собрались люди, требующие отменить решение о назначении Евгения Грицкова главой координационного совета по вопросам национально-патриотического воспитания. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.
Участники акции развернули баннер с надписью "Против ватных назначений!", на лестнице возле админздания разложили фотографии со дня захвата здания ОГА в 2014 году. Пикетчики скандировали: "Кучер, выходи!" (Алексей Кучер - председатель ОГА).
Евгений Грицков
"Мы требуем, чтобы назначили человека, который имеет отношение к патриотическому воспитанию. Требуем увольнения, если наш председатель не прислушается. Если он не прислушается, будем требовать от президента, чтобы он сменил председателя", - заявил организатор акции, лидер "Национального корпуса" в Харькове Константин Немичев.
Спустя время к пикетчикам никто не вышел. Участники пикета передали письменное обращение в ОГА.
Справка: в 2015 году Евгений Грицков баллотировался в областной совет от Оппозиционного блока.
По информации СМИ, 9 мая 2018 года бывший председатель Харьковской ОГА Михаил Добкин вместе с единомышленниками отправился в Берлин. Он выложил фото с запрещенной в Украине георгиевской лентой на пиджаке, а также снимок у подножия памятника Воину-освободителю с Флагом Победы. На последнем кадре можно увидеть и Грицкова (стоит в центре).
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