Ветеранов Второй мировой будут награждать новой медалью

В Киеве представили медаль, которой будут награждать ветеранов Второй мировой войны

Фото: vto-orden.com.ua

В Киеве представили медаль, которой будут награждать ветеранов Второй мировой войны

Как передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ", медаль разработал и показал директор ВТО "Орден", председатель ВОО "Країна" Александр Сопов.

"Эта награда входит в открытую наградную систему. Ответственность за то, что человек сейчас жив и живет именно там, где ей вручат эту медаль, и что он на самом деле воевал - на том, кто представил к награждению и заполнил наградной лист", - пояснил он.

По его словам, впервые за всю историю Украины памятной наградой награждаются люди за наградным листом. Также это первая наградная медаль, которая является номерной, то есть персонифицированной.

"Государственнический смысл существования наград - это не только награждение достойных личностей, а прежде всего побуждение граждан государства на героические поступки и выдающиеся достижения на примере награжденных", - добавил Сопов.

Как отмечается, награждать героев Второй мировой войны будут герои АТО/ООС.