В зоне ООС обострение: 17 обстрелов, один военный погиб

Противник применяет все имеющиеся арсеналы вооружения, нарушая договоренности о прекращении огня

Фото: flickr

Противник применяет все имеющиеся арсеналы вооружения, нарушая договоренности о прекращении огня

За прошедшие сутки в зоне проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей зафиксировано 17 обстрелов украинских позиций, интенсивность огня резко возросла.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Противник вел огонь по нашим позициям неподалеку Каменки из миномета 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Опорные пункты Объединенных сил неподалеку Опытного враг обстреливал из ручного противотанкового гранатомета.

У Павлополя противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Наши защитники вблизи населенного пункта Крымское утром трижды находились под вражеским огнем. Российские наемники выпустили 30 мин 120-го калибра. К вечеру противник обстреливал защитников Крымского.

По защитниках Хутора Вольный вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь дважды - из артиллерийских систем калибра 152 мм и 82 мм минометов. Утром по защитникам Попасной враг выпустил 6 мин 82-го калибра и вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а вечером обстреливал из стрелкового оружия.

По окрестностям Орехово враг из минометов калибра 120 мм и 82 мм выпустил 9 мин, а неподалеку Новолуганского применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Вблизи пгт Новотошковское враг дважды открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями вооружений. В общем оккупанты использовали здесь 25 артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 122 мм, а затем вели огонь из минометов калибра 120 мм.

С наступлением темноты оккупанты вели огонь по нашим позициям неподалеку Зайцево из минометов 82-го калибра, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

К сожалению, в результате обстрелов 28 апреля Украина потеряла одного защитника. По предварительным данным разведки, 28 апреля украинские военнослужащие ранили двух российских оккупантов.

С начала текущих суток российские наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня. Противник со станковых противотанковых гранатометов, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции у Верхнеторецкого, а из минометов 82-го калибра вел огонь рядом с Новотошковским. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, 28 апреля в зоне проведения ООС враг девять раз обстреливал позиции украинских войск из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.