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03 марта 2020, 14:18 8

Кабмин будет выбирать главу "Энергоатома" на конкурсе

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03 марта 2020, 14:18 8
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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства объявило конкурсный отбор на должность президента ГП "НАЭК "Энергоатом"
Фото: facebook/atom.gov.ua
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства объявило конкурсный отбор на должность президента ГП "НАЭК "Энергоатом"

Как сообщили RegioNews в пресс-службе министерства, к руководителю выдвигают десять требований, среди которых - "глубокое понимание и признание принципов и ценностей корпоративного управления".

Вместе с документами и резюме соискатель должен представить конкурсное предложение, которое разрабатывается на основании фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности. Оно может содержать проект стратегического плана развития предприятия на среднесрочную перспективу.

Также претендент в случае назначения на должность руководителя предприятия должен в летний срок с момента такого назначения получить определенный законодательством уровень квалификации в сфере использования ядерной энергии.

Как отметили в пресс-службе, соответствующие документы для участия в отборе принимаются в срок 14 календарных дней после даты публикации объявления - то есть, до 16 марта.

Напомним, 27 ноября 2019 года Кабмин уволил предыдущего руководителя "Энергоатома" Юрия Недашковского. Исполнять обязанности руководителя компании назначили директора Ровенской АЭС Павла Павлышина.


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