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07 апреля 2020, 10:43 4

В Раде рассказали, когда могут назначить главу Минэкоэнерго

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07 апреля 2020, 10:43 4
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Кандидатура министра энергетики и защиты окружающей среды может быть внесена в украинский парламент и проголосована к концу текущей недели
Фото: скрин с видео
Кандидатура министра энергетики и защиты окружающей среды может быть внесена в украинский парламент и проголосована к концу текущей недели

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире программы "Свобода слова".

"У нас планируется заседание Верховной Рады в четверг-пятницу этой недели. Я надеюсь, что будет вынесена кандидатура и парламент сможет утвердить кандидатуру министра энергетики и экологии", - сказал он.

По его словам, в настоящее время рассматривается несколько потенциальных кандидатов.

"Идут переговоры, отбор кандидатов. Есть несколько потенциальных кандидатов. Посмотрим ближе к четвергу- пятнице", - уточнил Герус.

Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента.

После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.


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