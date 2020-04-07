В Раде рассказали, когда могут назначить главу Минэкоэнерго
Как передает RegioNews, об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире программы "Свобода слова".
"У нас планируется заседание Верховной Рады в четверг-пятницу этой недели. Я надеюсь, что будет вынесена кандидатура и парламент сможет утвердить кандидатуру министра энергетики и экологии", - сказал он.
По его словам, в настоящее время рассматривается несколько потенциальных кандидатов.
"Идут переговоры, отбор кандидатов. Есть несколько потенциальных кандидатов. Посмотрим ближе к четвергу- пятнице", - уточнил Герус.
Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента.
После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.
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