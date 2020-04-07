В Раде рассказали, когда могут назначить главу Минэкоэнерго

Кандидатура министра энергетики и защиты окружающей среды может быть внесена в украинский парламент и проголосована к концу текущей недели

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Кандидатура министра энергетики и защиты окружающей среды может быть внесена в украинский парламент и проголосована к концу текущей недели

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире программы "Свобода слова". "У нас планируется заседание Верховной Рады в четверг-пятницу этой недели. Я надеюсь, что будет вынесена кандидатура и парламент сможет утвердить кандидатуру министра энергетики и экологии", - сказал он. По его словам, в настоящее время рассматривается несколько потенциальных кандидатов. "Идут переговоры, отбор кандидатов. Есть несколько потенциальных кандидатов. Посмотрим ближе к четвергу- пятнице", - уточнил Герус. Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента. После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.

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