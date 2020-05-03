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Алёна Коханчук Редактор info@regionews.ua
03 мая 2020, 18:38 23

За сутки от коронавируса умерли двое харьковчан

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03 мая 2020, 18:38 23
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Оба умерших - жители Харькова 61 и 70 лет
Фото: pexels
Оба умерших - жители Харькова 61 и 70 лет

В Харьковской области госпитализировано 133 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, передает RegioNews.

Сейчас в области подтверждено 350 случаев COVID-19.

По его словам, трое больных - в реанимации на кислородной поддержке, 172 человека - на самоизоляции. За сутки от коронавируса умерли двое харьковчан.

"Среди лиц, которые находятся на кислородной поддержке, - двое медсестер. Медик из Стрелечьей, который находился на кислородной поддержке в последние дни, - переведен из реанимации", - отметил Кучер.

Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировали 502 новых случаев коронвирусной болезни COVID-19, общее количество зараженных составило 11 913 человек.


коронавирус карантин Харьковская область Кучер Алексей
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