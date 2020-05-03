В детском доме под Киевом зафиксировали COVID-19

Всего там находится около полусотни людей

Фото: pexels

Всего там находится около полусотни людей

В Киевской области в детском доме села Мокрец зафиксировали коронавирус. Об этом RegioNews сообщили в Киевской областной государственной администрации.

Сообщается, что заболела сотрудница детского дома "Надежда". 23 апреля в помощницы воспитателя появились симптомы ГРВИ, 25 числа она обратилась к врачу. 28 апреля, после того как у нее пропали обоняние и вкус, ее направили на ПЦР-тест. Уже 1 мая ее диагноз подтвердили.

Отмечается, что в заведении находятся 32 ребенка, 3 воспитателя, 3 помощника воспитателя, 2 повара, 1 социальный педагог, 1 врач, 1 фельдшер и 5 работников административно-хозяйственного персонала. Всего 48 человек.

Их состояние удовлетворительное, признаков заболевания нет. Уже взято тесты у 32 детей и 16 взрослых работников.