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В детском доме под Киевом зафиксировали COVID-19
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03 мая 2020, 16:58 48

В детском доме под Киевом зафиксировали COVID-19

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03 мая 2020, 16:58 48
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Всего там находится около полусотни людей
Фото: pexels
Всего там находится около полусотни людей

В Киевской области в детском доме села Мокрец зафиксировали коронавирус. Об этом RegioNews сообщили в Киевской областной государственной администрации.

Сообщается, что заболела сотрудница детского дома "Надежда". 23 апреля в помощницы воспитателя появились симптомы ГРВИ, 25 числа она обратилась к врачу. 28 апреля, после того как у нее пропали обоняние и вкус, ее направили на ПЦР-тест. Уже 1 мая ее диагноз подтвердили.

Отмечается, что в заведении находятся 32 ребенка, 3 воспитателя, 3 помощника воспитателя, 2 повара, 1 социальный педагог, 1 врач, 1 фельдшер и 5 работников административно-хозяйственного персонала. Всего 48 человек.

Их состояние удовлетворительное, признаков заболевания нет. Уже взято тесты у 32 детей и 16 взрослых работников.


коронавирус Киев карантин COVID-19
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