В детском доме под Киевом зафиксировали COVID-19
Всего там находится около полусотни людей
Всего там находится около полусотни людей
В Киевской области в детском доме села Мокрец зафиксировали коронавирус. Об этом RegioNews сообщили в Киевской областной государственной администрации.
Сообщается, что заболела сотрудница детского дома "Надежда". 23 апреля в помощницы воспитателя появились симптомы ГРВИ, 25 числа она обратилась к врачу. 28 апреля, после того как у нее пропали обоняние и вкус, ее направили на ПЦР-тест. Уже 1 мая ее диагноз подтвердили.
Отмечается, что в заведении находятся 32 ребенка, 3 воспитателя, 3 помощника воспитателя, 2 повара, 1 социальный педагог, 1 врач, 1 фельдшер и 5 работников административно-хозяйственного персонала. Всего 48 человек.
Их состояние удовлетворительное, признаков заболевания нет. Уже взято тесты у 32 детей и 16 взрослых работников.
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