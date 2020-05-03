Власть сегодня боится мэров, которые хотят создать свою партию – мэр Черкасс

О создании партии мэров пока только говорят

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О создании партии мэров пока только говорят

Между городскими головами украинских городов ходят разговоры о создании партии мэров, поэтому центральная власть их боится. Об этом заявил в интервью "Украинской правде" мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, передает RegioNews.

Стоит отметить, что по словам Бондаренко, с ним никто по поводу будущей партии не общался. Он подчеркнул, что не знает, кто именно занимается созданием партии, но мэры между собой об этом говорят.

"Я откровенно скажу, что слышал о создании партии мэров. Между мэрами такие разговоры ходят", - рассказал он.

Бондаренко уверен, что центральная власть сегодня боится мэров.

"Сегодня очень нормальный диалог между мэрами, и я понимаю, что центральная власть это отслеживает и она боится сегодня мэров. Потому что мэры в период коронавируса укрепили свои позиции. И поверьте мне, что сегодня рейтинг мэров в городах чрезвычайно высок", - заявил он.

Напомним, что власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая. В связи с этим полиция начала уголовное производство.

В свою очередь Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко жесткой реакцией, а президент Владимир Зеленский - юридическими последствиями.

В свою очередь мэр Черкасс ответил Авакову на открытие уголовного дела.

Также сообщалось, что противостояние городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко с главой МВД Арсеном Аваковым и президентом Владимиром Зеленским из-за самопроизвольного ослабление карантина в городе стало темой для народного творчества