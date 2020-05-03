Влада сьогодні боїться мерів, які хочуть створити свою партію – мер Черкас

Про створення партії мерів поки тільки говорять

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Про створення партії мерів поки тільки говорять

Серед міських голів українських міст ширяться розмови про створення партії мерів, тому центральна влада їх боїться. Про це заявив в інтерв'ю "Українській правді" мер Черкас Анатолій Бондаренко, передає RegioNews.

Варто зазначити, що за словами Бондаренко, з ним ніхто з приводу майбутньої партії не спілкувався. Він підкреслив, що не знає, хто саме займається створенням партії, але мери між собою про це говорять.

"Я відверто скажу, що чув про створення партії мерів. Між мерами такі розмови ходять", - розповів він.

Бондаренко впевнений, що центральна влада сьогодні боїться мерів.

"Сьогодні дуже нормальний діалог між мерами, і я розумію, що центральна влада це відстежує і вона боїться сьогодні мерів. Тому що мери в період епідемії коронавіруса зміцнили свої позиції. І повірте мені, що сьогодні рейтинг мерів у містах надзвичайно високий", - заявив він.

Нагадаємо, що влада Черкас з 1 травня пом'якшила карантин для частини підприємців міста, хоча в Україні такі заходи заплановані на 11 травня. У зв'язку з цим поліція розпочала кримінальне провадження.

У свою чергу, Арсен Аваков пригрозив меру Черкас жорсткою реакцією, а президент Володимир Зеленський - юридичними наслідками.

У свою чергу мер Черкас відповів Авакову на відкриття кримінальної справи.

Також повідомлялося, що протистояння міського голови Черкас Анатолія Бондаренка з главою МВС Арсеном Аваковим і президентом Володимиром Зеленським зчерез ослаблення карантину в місті стало темою для народної творчості