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29 апреля 2020, 17:34 5

Подпольный цех по разливу антисептика накрыли на Киевщине: фото

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29 апреля 2020, 17:34 5
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"Суррогатный” антисептик продавали структурам Вооруженных сил Украины
Фото: ssu.gov.ua
"Суррогатный” антисептик продавали структурам Вооруженных сил Украины

В Киевской области накрыли незаконное производство антисептика. Изготовление и реализацию продукта наладил местный предприниматель.

Поимкой нарушителей занималась военная контрразведка СБУ, передает RegioNews.

Для производства антисептика использовали сомнительное сырье. Методы в СБУ назвали кустарными, контроль качества продукции никто не производил. При обысках на предприятии обнаружили более 13 тонн смеси из этилового спирта, антифриза и глицерина. При этом никаких разрешительных документов на сырье не было.

Кроме того, силовики изъяли наклейки, пластиковые емкости, печати, антисептический раствор и 30 тонн горюче-смазочных материалов неизвестного происхождения. Все изъятые продукты отправили на экспертизу.

В СБУ сообщили, что продукцию через сеть подставных фирм продавали госпредприятию Министерства обороны Украины. Были ли причастны к поставкам некачественного антисептика чиновники военного ведомства, правоохранители не уточнили.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту незаконного изготовления, хранения и сбыта подакцизных товаров.

Напомним, ранее производство фальшивого антисептика разоблачили на Волыни.


коронавирус СБУ Минобороны ВСУ антисептик
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