Подпольный цех по разливу антисептика накрыли на Киевщине: фото
В Киевской области накрыли незаконное производство антисептика. Изготовление и реализацию продукта наладил местный предприниматель.
Поимкой нарушителей занималась военная контрразведка СБУ, передает RegioNews.
Для производства антисептика использовали сомнительное сырье. Методы в СБУ назвали кустарными, контроль качества продукции никто не производил. При обысках на предприятии обнаружили более 13 тонн смеси из этилового спирта, антифриза и глицерина. При этом никаких разрешительных документов на сырье не было.
Кроме того, силовики изъяли наклейки, пластиковые емкости, печати, антисептический раствор и 30 тонн горюче-смазочных материалов неизвестного происхождения. Все изъятые продукты отправили на экспертизу.
В СБУ сообщили, что продукцию через сеть подставных фирм продавали госпредприятию Министерства обороны Украины. Были ли причастны к поставкам некачественного антисептика чиновники военного ведомства, правоохранители не уточнили.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту незаконного изготовления, хранения и сбыта подакцизных товаров.
Напомним, ранее производство фальшивого антисептика разоблачили на Волыни.
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