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Алёна Коханчук Редактор info@regionews.ua
30 апреля 2020, 13:34 17

В Одесской области на берег выбросило судно с буровой платформой

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30 апреля 2020, 13:34 17
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Фото: Думская
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В Одесской области из-за шторма на на берег выбросило буксир с буровой платформой. Об этом говорится в сюжете ТСН, передает RegioNews.

Морская авария произошла возле Лебедовской косы. Буксир тащил платформу к каналу Дунай-Черное море, как поднялся шторм. Из-за чего судно оказалось на мели.

Сообщается, что четверо членов экипажа не пострадали.

В то же время, по информации Думской, судно принадлежит одесскому госпредприятию "ЧерноморНИИпроект".

На предприятии уверяют: морякам ничего не угрожает, поскольку пробоин у судов нет. Как только уляжется ветер и успокоится море, буксир и платформу снимут с мели и они продолжат движение по определенному маршруту.


непогода шторм Одесса море
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