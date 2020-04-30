В Одесской области на берег выбросило судно с буровой платформой
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Сейчас в области бушует циклон "Ксения"
В Одесской области из-за шторма на на берег выбросило буксир с буровой платформой. Об этом говорится в сюжете ТСН, передает RegioNews.
Морская авария произошла возле Лебедовской косы. Буксир тащил платформу к каналу Дунай-Черное море, как поднялся шторм. Из-за чего судно оказалось на мели.
Сообщается, что четверо членов экипажа не пострадали.
В то же время, по информации Думской, судно принадлежит одесскому госпредприятию "ЧерноморНИИпроект".
На предприятии уверяют: морякам ничего не угрожает, поскольку пробоин у судов нет. Как только уляжется ветер и успокоится море, буксир и платформу снимут с мели и они продолжат движение по определенному маршруту.
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