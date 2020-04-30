В Одесской области на берег выбросило судно с буровой платформой

Сейчас в области бушует циклон "Ксения"

Фото: Думская

Сейчас в области бушует циклон "Ксения"

В Одесской области из-за шторма на на берег выбросило буксир с буровой платформой. Об этом говорится в сюжете ТСН, передает RegioNews.

Морская авария произошла возле Лебедовской косы. Буксир тащил платформу к каналу Дунай-Черное море, как поднялся шторм. Из-за чего судно оказалось на мели.

Сообщается, что четверо членов экипажа не пострадали.

В то же время, по информации Думской, судно принадлежит одесскому госпредприятию "ЧерноморНИИпроект".

На предприятии уверяют: морякам ничего не угрожает, поскольку пробоин у судов нет. Как только уляжется ветер и успокоится море, буксир и платформу снимут с мели и они продолжат движение по определенному маршруту.