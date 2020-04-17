Рынок труда в Украине: почему после окончания карантина трудовая миграция удвоится

Карантин остановил целые отрасли, перекроив до неузнаваемости рынок труда в Украине. Без работы остались тысячи сотрудников, занятых ранее в туризме, гостиничной и ресторанной сферах. А в дефиците оказались операторы АЗС, кассиры, курьеры и фармацевты

Карантин остановил целые отрасли, перекроив до неузнаваемости рынок труда в Украине. Без работы остались тысячи сотрудников, занятых ранее в туризме, гостиничной и ресторанной сферах. А в дефиците оказались операторы АЗС, кассиры, курьеры и фармацевты

Свыше 70 тысяч человек официально получили статус безработных с начала карантина, сообщает Государственная служба занятости Украины. Всего же на 13 апреля в центрах занятости зарегистрировались более 387 тыс человек, а уровень безработицы в 2020 году уже составил 9,4% вместо 8,1% ожидаемых.

Это выросла официальная безработица, а не фактическая, подчеркивает руководитель экспертно-аналитического центра HH Юлия Дрожжина.

"Человек был без работы – и теперь решил обратиться в службу занятости. Но в любом случае безработица растет, просто пока людей стараются не увольнять, надеются, что скоро все закончится – и выйдут на работу", - объясняет тенденцию Дрожжина.

И все же карантин остановил целые отрасли, перекроив до неузнаваемости рынок труда в Украине. Не у дел остались тысячи сотрудников, занятых в туризме, гостиничной и ресторанной сфере, пассажирских перевозках, индустрии развлечений и красоты. Эти отрасли восстановятся только после окончания пандемии, но вряд ли в прежнем объеме.

Заметно сократилось количество вакансий по рабочим специальностям, например, в том же строительстве снизилось на 23%. Намного реже ищут административный персонал и не нуждаются в маркетологах, рассказывает Юлия Дрожжина.

Коронакризис отразился и на соотношении резюме и вакансий. Если в 2019 году на одно предложение претендовали 6-8 соискателей, то сейчас 12-18, говорит Дрожжина. Что до количества вакансий, то оно пока упало не критически. Но работодатели уже практикуют отложенное предложение: размещают вакансию, проводят собеседование, но предупреждают, что решение по трудоустройству примут уже после завершения карантина.

"Многие работодатели просто закрыли подбор. Как будет развиваться ситуация – зависит от длительности карантина. Чем дольше мы просидим дома, тем вероятнее, что выходить будем совсем на другие условия", - отмечает HR-эксперт сайта rabota.ua Татьяна Пашкина.

Фармацевты, сотрудники АЗС и топ-менеджеры

Пока одни отрасли остановились, другие испытывают небывалый подъем. И главным работодателем в Украине по-прежнему остается Киев с его 12 тысячами вакансий, рассказывает HR-эксперт сайта rabota.ua Татьяна Пашкина. За второе место регулярно сражаются города-миллионники Днепр (1800) и Харьков (2000). Чуть меньше предложений в Одессе (1600) и Львове (1200), а Запорожье (650) и Винница (370) демонстрируют типичную картину с работой в областных центрах.

"Активно размещает вакансии и продолжает набирать специалистов продуктовый ритейл (розничная торговля продуктов питания оптовыми масштабами), IT-сфера, агро-сфера, логистика, все участники цепочки поставок в супермаркеты, а еще фармацевтика – аптеки, производство, продажа. Причем те же аптеки размещают вакансии как фармацевтов и провизоров, так и сопутствующего персонала – уборщиц, грузчиков, водителей. Достаточно активно компании разных отраслей ищут бухгалтеров, финансистов", - перечисляет популярные сегодня направления в трудоустройстве Дрожжина.

Настоящий бум рабочих мест на автозаправках: спрос на операторов АЗС увеличился на 203%, на кассиров АЗС – на 159 %, сообщает rabota.ua. По сравнению с докарантинной эпохой потребность в курьерах возросла на 106% , на кассиров в супермаркетах – на 59%,и на треть выросло количество вакансий в IT-сфере.

Есть спрос и на менеджеров высшего и среднего звена. Причем если в 2009 году работодатели искали антикризисных управленцев, а в 2014-2015 годах специалистов, способных налаживать международные связи с рынками ЕС и США, то теперь есть спрос на тех, кто умеет наладить деятельность в е-комерс (онлайн). И эта тенденция будет лишь усиливаться, подчеркивает Юлия Дрожжина.

Во время эпидемии коронавируса как никогда остро стоит кадровый вопрос в больницах. Но зарплата врача-анестезиолога, без которого не обойтись в реанимации, стартует от 7 тыс грн, в то время как стрим-блогерше сходу предлагают 20 тыс грин, а стоматологу в частной клинике – 40 тыс грн.

Зарплаты уменьшат и переведут в тень

На фоне экономического спада и конкуренции на рынке труда не стоит рассчитывать, что зарплаты в 2020 году вырастут. Уже сегодня заработные ожидания просели на 10%, отмечает Юлия Дрожжина. Хотя еще в декабре 2019 года эксперты рынка труда прогнозировали, что в конце 2020 оклады могут увеличиться на 25 %.

"Скорее всего, работодатели пересмотрят и уменьшат фиксированную часть (белую – прим. ред.) и увеличат переменную (премии и оплата в конвертах). То есть, работодатель переведет часть зарплат в тень, в том числе, чтобы снять налоговую нагрузку. Это и раньше было распространено, теперь эта тенденция будет усиливаться", - прогнозирует Юлия Дрожжина.

Повышения зарплат, если и будут, то точечные, чтобы привлечь высококвалифицированных специалистов – люди во время кризиса становятся менее сговорчивыми, когда дело касается смены места работы, поясняет HR-эксперт Татьяна Пашкина. Но пока в зарплатах кассиров и курьеров особых изменений нет – они держатся на докризисном уровне.

"Работодатели, которые пытаются сэкономить, конкурируют с теми, кто этого не делает. И если у одних место кассира с оплатой в 6 800 грн, а у другого – в 11 тысяч, не сложно угадать, к кому будет очередь, а где предложения будут "висеть". Да и "битые" жизнью соискатели внимательно читают условия работы: общежитие, подвоз с работы, горячие обеды, а не только в зарплаты всматриваются", - объясняет Пашкина.

Впрочем, продвинутых работодателей, готовых поразить сотрудника полным соцпакетом и дополнительными бонусами, в Украине всегда было немного. Преимущественно это сети или компании с иностранными инвестициями, где есть сложившаяся корпоративная культура и осознание дефицита квалифицированного персонала, подчеркивает HR-эксперт.

"А у наших работодателей все еще сохраняется заблуждение, что вот этих уволим, а следующих наберем быстро, без потерь и на смешные деньги", - иронично отмечает Пашкина.

Заробитчане не торопятся на родину

Возвратившиеся перед полным закрытием границ украинские заробитчане могли бы повлиять на рынок труда. Но их, вопреки резонансу, оказалось немного.

"Я опираюсь на данные, которые предоставила погранслужба Украины: с 13 марта по 1 апреля 2020 года в страну вернулись 640 тысяч украинцев. При этом из Польши выехало около 145 тысяч украинских трудовых мигрантов. Поэтому говорить, что поголовно все наши заробитчане вернулись – неправильно, по оценке нашей ассоциации возвратились на родину около 10% тех соотечественников, работавших за рубежом", - говорит президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Даже больше – немало украинцев продолжали стремиться в страны ЕС в марте, несмотря на набиравшую силу пандемию. В Европе даже во время карантина можно найти работу с оплатой в разы выше, чем на родине. У 40-летнего харьковчанина Сергея Нестеренко "сгорели" билеты в Литву – в день выезда в Украине отменили железнодорожное сообщение. Его друзья, которые успели добраться до Вильнюса и Варшавы, сейчас устанавливают сантехнику и о возвращении домой не помышляют.

Фото из личного архива Сергея Нестеренко

"Тех, кто работал неофициально, уволили, а для легальных рабочих часовая оплата не изменилась, просто часов стало меньше. На производстве пропускной режим, все работают в масках. Мастерам меряют температуру перед и после смены. Всех обязали регулярно мыть руки санитайзером. Еще стали давать бесплатные обеды за счет работодателя. За жилье раньше работодатель €100 в месяц удерживал, сейчас не высчитывает", - рассказывает Сергей.

Такие привилегии для трудовых мигрантов во время карантина неслучайны. В странах ЕС присутствует демографический кризис, и у них нет иного выхода, как создавать условия, чтобы привлечь украинцев к себе на работу, поясняет Воскобойник.

"Сегодня основная задача стран ЕС – максимально сохранить все рабочие места. Потому что закрыть бизнес легко, а открыть – сложно. Польша на поддержку своих предпринимателей выделяет около 70 млрд евро. И я думаю, что после того, как все закончится, европейская экономика очень быстро восстановится", - прогнозирует эксперт по международному трудоустройству.

На прежнее место работы, в КП "Харьковские тепловые сети", Сергей Нестеренко возвращаться не хочет – там и в лучшие годы задерживали зарплату. А частные компании, которые активно звали его до отъезда, приостановили работу на время карантина.

Не особо верит мужчина и в инициативу президента Владимира Зеленского – остаться в Украине, чтобы строить здесь дороги. В принятых поправках к бюджету на 2020 год не нашел денег на развитие инфраструктурных проектов, объясняет Сергей.

Что нужно людям: работа или деньги, спрашивает Василий Воскобойник. И объясняет, почему после окончания карантина из Украины с удвоенной силой поедут трудовые мигранты.

"Средняя заработная плата за 2019 год – 7 600 гривен. При нынешнем курсе – чуть больше $250. При этом минимальная зарплата в Польше около $600, и чтобы устроиться там на работу, нужен биометрический паспорт, билет и $200 долларов до первой зарплаты, хотя некоторые работодатели даже платят подъемные. У нас рабочие места сосредоточены в миллионниках. Снять квартиру в Киеве – около 10 тыс грн, причем сразу нужно заплатить за два месяца. Еще $200 до первой зарплаты – на продукты. Итого, чтобы устроиться на работу в Киеве, нужно потратить $1000. Куда поедут люди?"