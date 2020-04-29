Заробітчан можуть випустити з країни: Кабмін готовий до переговорів

Офіційний запит поки надіслала одна країна

Фото: Telegram Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України

Офіційний запит поки надіслала одна країна

У Кабінеті Міністрів розглядають можливість випустити українців на сезонні роботи в країни Євросоюзу.

Такий сценарій обговорювали під час зустрічі з послом ЄС Матті Маасикасом та тимчасової повіреної у справах США в Україні Христиною Квін, повідомляє RegioNews.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що йдеться виключно про легальну роботу. Кабмін висунув ряд вимог: офіційне працевлаштування не менше ніж на три місяці, надання соціальних гарантій та гідних умов праці.

Щоправда, поки зацікавленість в українських трудових мігрантах офіційно підтвердила лише Фінландія. Надалі вирішенням питань трудової міграції буде займатися офіс Кабінету Міністрів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Нагадаємо, аналітики вже прогнозували, що після закінчення карантину кількість трудовіх мігрантів збільшиться вдвічі.