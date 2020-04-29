На Луганщине сложный случай коронавируса: что известно

В городе Рубежное Луганской области зафиксировали опасное протекание коронавирусной болезни

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В городе Рубежное Луганской области зафиксировали опасное протекание коронавирусной болезни

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на ГУ "Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины".

Местная жительница недавно вернулась из Москвы, где и заразилась. Но на здоровье женщина не жаловалась, ведь болезнь протекала бессимптомно. Это - один из самых сложных случаев атипичной пневмонии. Из-за отсутствия видимых симптомов человек вовремя не обращается за медицинской помощью, контактирует с близким окружением и заражает их.

COVID-19 у жительницы Рубежного обнаружили случайно во время профилактического тестирования лиц, которые находились в самоизоляции. Женщину уже госпитализировали.

По состоянию на 29 апреля известно о 33 инфицированных коронавирусом на территории Луганской области, которая подконтрольна ВСУ. За сутки обнаружили один новый случай. 17 больных лечатся амбулаторно, 13 - госпитализировали, 3 - выздоровели.

Тем временем накануне, 28 апреля, глава Луганской ОВЦА Сергей Гайдай обратился к Кабмину с просьбой смягчить режим карантина в области. Аргументировал это низкими темпами заболеваемости в регионе. Однако, это может быть связано с недостаточным выявлением случаев заболеваемости, а не с относительным благополучием области. На Луганщине за весь период эпидемии COVID-19 в Украине протестовали только 437 человек. Это наименьшее число по всей Украине.

Как писали RegioNews раньше, в оккупированном российскими военными Луганске подстанцию "скорой помощи” закрыли после того, как COVID-19 инфицировались 12 сотрудников.