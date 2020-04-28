На Донбассе за минувшие сутки зафиксировано девять обстрелов - штаб

Украинские военные уничтожили двух боевиков и еще трех ранили

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Украинские военные уничтожили двух боевиков и еще трех ранили

За прошедшие сутки в зоне проведения ООС враг девять раз обстреливал позиции украинских войск из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Были обстреляны позиции около Марьинки и Опытно из автоматических станковых гранатометов, а по опорным пунктам у Новоселовки-2 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Вооруженные формирования РФ по позициям украинских военнослужащих у Катериновки выпустили 5 мин 120-го калибра.

Позиции у населенного пункта Крымское враг также обстрелял из 120-мм миномета, использовав 7 мин. С минометов 82-го калибра велся огонь рядом с Майским, а по защитникам Попасной осуществляли обстрел из минометов 120 калибра.

В штабе ООС сообщили, что в ответ на провокации противника украинские военные решительно применяли дежурные огневые средства. Вследствие вражеских обстрелов двое украинских защитников получили ранения.

Как сообщает разведка, 27 апреля украинские военнослужащие уничтожили двух оккупантов и еще трех ранили. Ситуация в зоне проведения ООС остается контролируемой.

Напомним, 26 апреля в зоне проведенення ООС противник обстреливал позиции украинских военных из минометов, противотанковых гранатометов и даже из вооружения боевых машин пехоты.